خبر في الجول – راسينج الإسباني يطلب ضم بلال عطية من الأهلي

دخل بلال عطية لاعب الأهلي ومنتخب مصر للناشئين ضمن اهتمامات نادي راسينج سانتاندير الإسباني.

وعلم FilGoal.com أن نادي راسينج سانتاندير طلب من الأهلي التعاقد مع بلال عطية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأن النادي الإسباني أرسل للأهلي خطابا رسميا من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب.

سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وينتظر النادي الإسباني في الوقت الحالي رد الأهلي على عرضه لضم بلال عطية.

يأتي ذلك بعدما قضى بلال عطية فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني.

وينشط نادي راسينج في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويتصدر المسابقة بعد مرور 23 جولة ويقترب من العودة للدوري الإسباني الممتاز في الموسم المقبل.

أما الفريق الثاني لنادي راسينج فيطلق عليه "رايو كانتابريا" ويشارك في الدوري الإسباني الدرجة الثانية ب.

وسبق أن خاض بلال في أغسطس 2025 فترة معايشة بقميص شتوتجارت.

بلال عطية قاد منتخب مصر تحت 17 عاما للتتويج بلقب دورة شمال إفريقيا والتأهل لكأس الأمم الإفريقية ومن ثم كأس العالم للناشئين.

وبقميص منتخب مصر للناشئين سجل 8 أهداف في 20 مباراة.

صاحب الـ 18 عاما يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح.

وشارك بلال هذا الموسم مع الفريق الأول للأهلي في 18 دقيقة بكأس عاصمة مصر.