مران الزمالك - تدريبات خاصة للاعبين للحماية من الإرهاق  

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 20:28

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي "الونش" - الزمالك

فضل معتمد جمال المدير الفني للزمالك التركيز على التدريبات الفنية حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق بعد رحلة سفر شاقة إلى زامبيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل المران على ملعب ليفي مواناواسا للحديث عن أهمية المباراة والحفاظ على صدارة المجموعة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وطالب معتمد جمال اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

وشرح معتمد جمال بعض الأمور الخططية التي تم تنفيذها لاحقا في التدريبات.

وجضر نادر الجندي نائب السفير المصري في زامبيا المران لمؤازرة الفريق.

وخاض اللاعبون تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني، وفضل معتمد جمال التركيز على التدريبات الفنية حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق بعد رحلة سفر شاقة.

وكانت بعثة فريق الزمالك وصلت إلى زامبيا ظهر اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت قائمة الزمالك التي سافرت لخوض المباراة كالتالي:

الحراس: محمد صبحي - المهدي سليمان - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد خضري - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - السيد أسامة - محمد إبراهيم - باروش أوشينج.

الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل - محمد حمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي - آدم كايد.

الهجوم: أحمد شريف - ناصر منسي - عدي الدباغ.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز، بينما يتزيل زيسكو المجموعة دون أي نقطة.

الزمالك الكونفدرالية معتمد جمال زيسكو الونش
