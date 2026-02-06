في الجول يكشف سبب غياب الشيبي وماييلي أمام ريفيرز يونايتد

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 18:15

كتب : بسام أبو بكر

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد أهلي جدة

يغيب الثنائي فيستون ماييلي ومحمد الشيبي عن بيراميدز خلال مواجهة ريفيرز يونايتد.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا في خامس جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد الشيبي وفيستون ماييلي يغيبان عن مباراة بيراميدز أمام ريفيرز يونايتد في نيجيريا بدوري أبطال إفريقيا، لمنحهما قسطا من الراحة في ظل توالي وضغط المباريات.

وضمت القائمة عودة فاخوري، وباسكال فيري صفقتي الفريق الجديدتين.

وجاءت القائمة التي ضمت 19 لاعبا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - باسكال فيري

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل ريفرز يونايتد المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي بيراميدز عقب العودة من نيجيريا أمام إنبي يوم الأربعاء 11 فبراير في المباراة المؤجلة بينهما ببطولة الدوري.

ويستضيف بعدها بيراميدز منافسه باور ديناموز في القاهرة يوم السبت 14 فبراير في ختام دور المجموعات، ثم مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 20 فبراير بالجولة 18 لبطولة الدوري.

بيراميدز الشيبي ماييلي
