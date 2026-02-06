مؤتمر جوارديولا: يجب أن أدين من يقتل الأبرياء.. وهالاند أفضل مهاجم في العالم

دافع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تصريحات لدعم غزة وقتل الأبرياء.

وواصل بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي دعمه للقضية الفلسطينية بالمشاركة في حفل تضامني أقيم في مدينة برشلونة بإسبانيا.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول: "بصراحة، لم أقل شيئاً مميزًا، لا أشعر بذلك، لماذا لا يحق لي التعبير عن مشاعري، فأنا لا أوافق على جميع الآراء، لكنني أحترمها تماما."

وتابع بيب ردا على الانتقادات الموجهة له بسبب تصريحاته والمطالبة بتوخي الحذر في اختيار كلماته في الصراعات العالمية: "ما قلته باختصار هو كم عدد الصراعات الموجودة حاليًا حول العالم. كم عددها؟ كثيرة، أليس كذلك؟ أنا أدينها جميعًا. جميعها، عندما يُقتل الأبرياء، أدينهم جميعاً."

وعن جاهزية لاعبيه لمواجهة ليفربول، قال "روبن دياش جاهز للعب أساسيا ولياقته البدنية ستحدد عد الدقائق التي سيلعبها، وجون ستونز شارك في تدريبات الأمس، لا يزال موقف بيرناردو سيلفا موضع شك، سنحدد موقفه بعد تدريب الغد."

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وردا على معاناة فريقه في أنفيلد "ليفربول دائما خصم عنيد وملعب صعب، خاصة مع جودة اللاعبين والمدربين، نعم لقد كان الأمر صعبا."

وبسؤاله عن إمكانية الدفع بعمر مرموش وبقاء إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء: "لا أعرف، هالاند هو أفضل مهاجم في العالم."

ونجح مرموش في تسجيل هدفين لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل في المباراة التي انتهت 3-1 في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وعن التأهل للنهائي، قال جوارديولا "مع تقدمي في السن، يزداد شعوري بأن الوصول إلى النهائيات يصبح أصعب فأصعب، لم أستهن بالأمر قط لسنوات طويلة لأني أدرك مدى صعوبته. المباراة النهائية في 22 مارس، وخلال الفترة التي تسبقها، سأعيش فرحة الوصول إلى النهائي لأننا سنلعب فيه، لأنه أمر في غاية الصعوبة."

وتابع "في الرياضة الحديثة، يتطلب الوصول إلى النهائيات والفوز بالألقاب بذل جهد كبير."

وأكمل حديثه عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي " في كل موسم يصبح الأمر أكثر صعوبة، ولكنني أعتقد أن الأمر لا يقتصر علينا فقط، بل على جميع الفرق، يتبقى 14 مباراة في الدوري، وهذا وقت طويل جداً. من واقع خبرتي، إنه عدد كبير، وكل شيء وارد الحدوث."

وأتم تصريحات في المؤتمر عن منع مارك جيهي من المشاركة في نهائي كأس الرابطة "القواعد هي القواعد وأنا أتفهم ذلك. أنطوان سيمينيو يستطيع اللعب ومارك لا يستطيع، هذه هي القاعدة، وهذا مقبول. هل نتفق أم نختلف؟ ليس هذا هو المهم."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة وبفارق 6 نقاط أمام أرسنال المتصدر.

أما ليفربول فيحل في المرتبة السادسة برصيد 39 نقطة.