الكشف عن لون قميص الزمالك ضد زيسكو

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

الزمالك بزيه التقليدي ضد زيسكو

أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة زيسكو يونايتد والزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي باللون الأبيض الكامل، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأصفر.

في المقابل سيرتدي فريق زيسكو زيه باللونين الأخضر والبرتغالي، بينما يلعب حارس مرماه باللون السماوي.

وكانت بعثة فريق الزمالك وصلت إلى زامبيا ظهر اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت قائمة الزمالك التي سافرت لخوض المباراة كالتالي:

الحراس: محمد صبحي - المهدي سليمان - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد خضري - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - السيد أسامة - محمد إبراهيم - باروش أوشينج.

الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل - محمد حمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي - آدم كايد.

الهجوم: أحمد شريف - ناصر منسي - عدي الدباغ.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز، بينما يتزيل زيسكو المجموعة دون أي نقطة.

