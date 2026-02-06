الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي

نفى الاتحاد المغربي ما تردد عن تقديم وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب الأول، استقالته من منصبه.

وأعلن الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي: "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا ما رج في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تقديم مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، لاستقالته من مهامه".

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن الركراكي تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

وأوضح الموقع الفرنسي أن استمرار الركراكي كان مرتبطا بالتتويج بأمم إفريقيا، وأن الاتحاد المغربي لم يحسم قراره بقبول الاستقالة من عدمه.

وأشار الموقع إلى أن الركراكي يرى أن استمراره كان مرتبطا بالتتويج بأمم إفريقيا ولذلك تقدم بالاستقالة.

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

وسبق للركراكي قيادة المغرب للوصول لنصف نهائي كأس العالم 2022 والحصول على المركز الرابع في البطولة.

قبل أيام، كشفت تقارير صحفية مغربية عن ترشيح 3 مدرين لتولي مهمة تدريب المنتخب المغربي خلفا لوليد الركراكي حال رحيله.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن مصير وليد الركراكي معلق حتى الآن ولم يتم حسمه، سواء بالبقاء أو الرحيل.

وأوضحت التقارير ذاته أنه تم ترشيح مدرب مغربي واسمين أجنبيين لتدريب المنتخب المغربي خلفا للركراكي حال رحيله، في انتظار القرار النهائي.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.