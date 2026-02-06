انضمام الصفقتان الجديدتان.. بيراميدز يسافر إلى نيجيريا بقائمة من 19 لاعبا

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 15:17

كتب : عمرو نبيل

محمود زلاكة - مصطفى عبد الرؤوف - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا في خامس جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وضمت القائمة عودة فاخوري، وباسكال فيري صفقتي الفريق الجديدتين.

وجاءت القائمة التي ضمت 19 لاعبا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - باسكال فيري

خط الهجوم: مروان حمدي

وتغادر بعثة بيراميدز اليوم بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي مباشرة إلى نيجيريا استعدادا لخوض اللقاء الهام.

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل ريفرز يونايتد المجموعة بنقطة وحيدة.

ويلتقي بيراميدز عقب العودة من نيجيريا أمام إنبي يوم الأربعاء 11 فبراير في المباراة المؤجلة بينهما ببطولة الدوري.

ويستضيف بعدها بيراميدز منافسه باور ديناموز في القاهرة يوم السبت 14 فبراير في ختام دور المجموعات، ثم مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 20 فبراير بالجولة 18 لبطولة الدوري.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا ريفرز يونايتد
