رابطة الأندية تقرر تقديم موعد 3 مباريات بسبب تعارض مؤجلات الدوري مع إفريقيا

الزمالك

قررت رابطة الأندية، تعديل مواعيد 3 مباريات في بطولة الدوري.

وكان مقررًا أن تقام 3 مباريات في بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، ليتم تقديمها 24 ساعة لتقام يوم الأربعاء 11 فبراير.

وباتت المواعيد الجديدة للمباريات على النحو التالي:

إنبي - بيراميدز .. استاد بتروسبورت الساعة 5 مساءً.. مؤجلة من الجولة 12

الزمالك - سموحة.. استاد القاهرة الساعة 8 مساءً.. مؤجلة من الجولة 14

المصري - وادي دجلة.. استاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً.. مؤجلة من الجولة 14

وجاء تعديل موعد المباراة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتقديم موعد مواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

وتعمل رابطة الأندية في الوقت الحالي على إيجاد حلول لأزمة تعارض مواعيد الجولة الختامية من بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية مع مؤجلات الدوري.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعود بعدها الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري يوم الأربعاء 11 فبراير.

ويلعب الزمالك أمام كايزر تشيفز يوم السبت 14 فبراير، كما يواجه بيراميدز فريق ديناموز في نفس اليوم.

وأخيرًا يلتقي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر يوم 17 فبراير.

