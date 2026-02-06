مؤتمر الشناوي: رصيد شبيبة القبائل لا يقلل من قوته.. ونستعد بشكل مناسب للمباراة

رى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن مواجهة شبيبة في غاية الصعوبة خاصة وأن الفريق الجزائري يخوض المباراة على ملعبه.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل غدا الأحد في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جميع المباريات في هذه المرحلة صعبة ولا توجد مباراة سهلة خاصة وأن شبيبة القبائل سيخوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، والأهلي يسعى بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد الصعود".

وتابع: "حصول شبيبة القبائل على نقطتين لا يقلل من قوته خاصة وأن لديه فرصة للحفاظ على آماله في التأهل إذا حقق الفوز".

وأضاف: "الأهلي يستعد بشكل مناسب، ولكل مباراة ظروفها الخاصة، والفريق في أعلى مستويات تركيزه من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق الهدف المطلوب".

وأتم: "الاحترام المتبادل داخل الملعب هو الأساس، والجميع يركز على المباراة فقط من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة".

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن كل من الجيش الملكي ويونج أفريكانز، بينما يحتل شبيبة القبائل المركز الرابع برصيد نقطتين.

