مؤتمر توروب: لاعبو الأهلي يقضون معظم أوقاتهم في الطيران.. وحزين لإصابة زيزو

عبر يس توروب المدير الفني للأهلي، عن حزنه لإصابة أحمد سيد زيزو جناح الفريق.

وتعرض زيزو للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري.

وأوضح توروب خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة شبيبة القبائل: "تركيزنا ينصب على اللاعبين المتواجدين معنا في الجزائر حاليا، وحزين لإصابة زيزو وخسارة لاعب مؤثر مثله، وأتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعا بشكل أفضل."

وأكمل "جميع اللاعبين في حالة جاهزية كاملة للقاء."

ويحل الأهلي ضيفا على شبيبة القبائل التاسعة مساء السبت بتوقيت القاهرة (الثامنة بتوقيت الجزائر)، على استاد حسين آيت أحمد، ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.

وقال توروب عن ترتيب المجموعة "تصدر الأهلي لقمة المجموعة لن يثني اللاعبين عن بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة."

وأكمل "رغم امتلاك شبيبة القبائل نقطتين إلا أن رصيد النقاط لا يعكس قوة المنافس وصعوبة المباراة، والأهلي يتعامل مع كل مباراة باعتبارها تحديا جديدا، ونسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة."

وأضاف "أتطلع لمباراة شبيبة القبائل في ظل ضيق الوقت وتلاحم المباريات خلال الفترة الحالية.. لاعبو الأهلي يقضون معظم أوقاتهم في رحلات الطيران أكثر مما يقضونه في منازلهم."

وتابع "أدرك تماما صعوبة الأجواء المتوقعة في مباراة الغد، ولا توجد مباراة سهلة، بالأربعة فرق في المجموعة تتنافس بقوة."

وأتم "ندرك حجم الضغوط المفروضة علينا، وأننا مطالبون دائما بالفوز في كل مباراة وهو أمر طبيعي في كرة القدم، ولكن يجب أن نتعامل مع الضغوط بالشكل الصحيح ونقوم بالتركيز فقط على المباراة المقبلة."

وقد يكفي الأهلي التعادل من أجل التأهل رسميا للدور ربع النهائي، في حالة نهاية مباراة الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز بفوز أحد الفريقين.

ويتساوى يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي الملكي برصيد 5 نقاط لكل منهما، فيما يحل شبيبة القبائل في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وتضم قائمة يس توروب 23 لاعبا وشهدت عودة ياسر إبراهيم ومحمد شريف إلى القائمة من جديد.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - يوسف بلعمري - أحمد عيد - عمرو الجزار - كريم فؤاد - محمد شكري - أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - طاهر محمد - حسين الشحات.

الهجوم: يلسين كامويش - مروان عثمان - محمد شريف - محمود تريزيجيه - أشرف بنشرقي.

ويترأس بعثة الأهلي في رحلة الجزائر، محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي.