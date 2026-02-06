موعد المران الرئيسي للأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

يخوض النادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

ويحل الأهلي ضيفا على شبيبة القبائل التاسعة مساء السبت بتوقيت القاهرة (الثامنة بتوقيت الجزائر)، على استاد حسين آيت أحمد، ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الأهلي عن موعد المران الرئيسي الذي ينطلق السادسة مساء اليوم على نفس ملعب المباراة.

ويعقد الاجتماع الفني في تمام الخامسة مساء اليوم للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين للملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.

وقد يكفي الأهلي التعادل من أجل التأهل رسميا للدور ربع النهائي، في حالة نهاية مباراة الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز فوز أحد الفريقين.

ويتساوى يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي الملكي برصيد 5 نقاط لكل منهما، فيما يحل شبيبة القبائل في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وتضم قائمة يس توروب 23 لاعبا وشهدت عودة ياسر إبراهيم ومحمد شريف إلى القائمة من جديد.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - يوسف بلعمري - أحمد عيد - عمرو الجزار - كريم فؤاد - محمد شكري - أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - طاهر محمد - حسين الشحات.

الهجوم: يلسين كامويش - مروان عثمان - محمد شريف - محمود تريزيجيه - أشرف بنشرقي.

ويترأس بعثة الأهلي في رحلة الجزائر، محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي.