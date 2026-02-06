بعد رحلة استمرت 9 ساعات.. بعثة الزمالك تصل زامبيا لمواجهة زيسكو

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووصلت البعثة إلى زامبيا بعد رحلة استغرقت 9 ساعات تخللها الوقوف في مطار أديس أبابا كراتنزيت.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول بزامبيا على ملعب ليفي موناواسا مساء اليوم.

وجاءت قائمة الزمالك بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد صبحي - المهدي سليمان - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد خضري - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - السيد أسامة - محمد إبراهيم - باروش أوشينج.

الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل - محمد حمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي - آدم كايد.

الهجوم: أحمد شريف - ناصر منسي - عدي الدباغ.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز، بينما يتزيل زيسكو المجموعة دون أي نقطة.