الرياضية السعودية: كومان يصر على خوض قمة الاتحاد رغم الإصابة

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 11:49

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - النصر - الأهلي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رغبة الفرني كينجسلي كومان جناح النصر السعودي، على خوض مواجهة الاتحاد.

ويستضيف النصر منافسه الاتحاد، على ملعب الأول بارك، في قمة مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري.

الرياضية ذكرت أن كومان سيخضع لاختبار طبي اليوم الجمعة، قبل أن يتخذ الجهاز الطبي قراره النهائي بالسماح له بالمشاركة أو استبعاده من قائمة المباراة.

ويغيب عن النصر، كرستيانو رونالدو بعد أزمته الأخيرة وإضرابه عن المران لعدم رضاه عن طريقة إدارة النادي من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأوضحت الرياضية أن الكرواتي مارسيلو بروزفيتش بات جاهزا للمشاركة في المباراة.

وتراجع النصر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، والاتحاد في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وينفرد الهلال بالصدارة برصيد 50 نقطة ويليه أهلي جدة برصيد 47 نقطة.

واكتسح الهلال منافسه الأخدود بسداسية نظيفة، فيما فاز الأهلي على الحزم 2-0، في مباراة الجولة الـ21 يوم الخميس.

