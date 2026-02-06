رقم تاريخي ينتظر جيمس ميلنر في الدوري الإنجليزي

ينتظر الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب وسط برايتون، رقما قياسيا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويستضيف برايتون منافسه كريستال بالاس الرابعة مساء الأحد 8 فبراير.

ويحتل برايتون المركز الـ13 برصيد 31 نقطة.

وفي حالة مشاركة ميلنر في المباراة سيعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويحتل جاريث باري لاعب أستون فيلا، ومانشستر سيتي، وإيفرتون السابق المركز الأول لأكبر عدد من المشاركات بـ 653 مباراة.

وخاض ميلنر 652 مباراة في الدوري الإنجليزي و61 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، و3 ألقاب للدوري الإنجليزي، و2 كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب واحد لدوري أبطال أوروبا.

وكان الظهور الأول لجيمس ميلنر صاحب الـ40 عاما، في الدوري الإنجليزي موسم 2002 حين تم تصعيده للفريق الأول مع ليدز.

وقال فابيان هورزلر المدير الفني لبرايتون، عن الرقم القياسي المنتظر لـ ميلنر: "أعتقد أن ذلك سيكون أمراً مميزاً بالنسبة له، لكنه يركز أيضاً على طموحات النادي. إنه يريد أن يكون ناجحاً دائماً كما كان طوال حياته".

وأضاف هورزلر "إنه محرك هذه العقلية الفائزة، وأعتقد أنه من المهم للغاية وجود هذا النوع من اللاعبين في الفريق."

وأكمل "إنهم يعرفون كيف يفوزون، ويعرفون ما يلزم للفوز، وكيف يجب الاستعداد للمباراة، وكيف يتفاعلون في المراحل السيئة مثل سلسلة النتائج السيئة التي نمر بها في الوقت الحالي."

ولعب ميلنر خلال مسيرته مع أندية ليدز، ونيوكاسل، وأستون فيلا، ومانشستر سيتي، وليفربول، وبرايتون.

