الزمالك يكشف سبب غياب عبد الله السعيد وبيزيرا عن مواجهة زيسكو

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن سبب غياب عبد الله السعيد عن قائمة الفريق لمواجهة زيسكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال محمد عبر المركز الإعلامي للنادي: "عبد الله السعيد يغيب عن مواجهة زيسكو بسبب معاناته من نزلة برد وارتفاع في درجات الحرارة".

وواصل "خوان بيزيرا يغيب عن القائمة بسبب الإصابة التي يعاني منها في القدم وتسببت في عدم مشاركته ضد كهرباء الإسماعيلية".

وتابع "شيكو بانزا وسيف الجزيري يغيبان بسبب إصابتهما بنزلة برد، كما يواصل عمر جابر الغياب بسبب الإصابة التي يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة".

وأضاف "محمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" تعافيا وانضما للبعثة المسافرة إلى زامبيا".

وغادت بعثة الزمالك المتجهة إلى زامبيا من أجل مواجهة زيسكو.

وجاءت قائمة الزمالك التي سافرت لخوض المباراة كالتالي:

الحراس: محمد صبحي - المهدي سليمان - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد خضري - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - السيد أسامة - محمد إبراهيم - باروش أوشينج.

الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل - محمد حمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي - آدم كايد.

الهجوم: أحمد شريف - ناصر منسي - عدي الدباغ.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز، بينما يتزيل زيسكو المجموعة دون أي نقطة.