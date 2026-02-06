قائمة الزمالك - غياب بيزيرا وعبد الله السعيد في مواجهة زيسكو

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد زيسكو الزامبي.

وسافرت بعثة الزمالك إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت القائمة غياب عبد الله السعيد وخوان بيزيرا، بينما يستمر غياب محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود بنتايك وعمر جابر وسيف الدين الجزيري وشيكو بانزا.

بينما عاد للقائمة كل من محمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو".

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد صبحي - المهدي سليمان - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد خضري - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - السيد أسامة - محمد إبراهيم - باروش أوشينج.

الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل - محمد حمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي - آدم كايد.

الهجوم: أحمد شريف - ناصر منسي - عدي الدباغ.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز، بينما يتزيل زيسكو المجموعة دون أي نقطة.