قائمة الزمالك - غياب بيزيرا وعبد الله السعيد في مواجهة زيسكو

الجمعة، 06 فبراير 2026 - 10:28

كتب : FilGoal

أدم كايد - عدي الدباغ - الزمالك

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد زيسكو الزامبي.

وسافرت بعثة الزمالك إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت القائمة غياب عبد الله السعيد وخوان بيزيرا، بينما يستمر غياب محمد عواد وأحمد فتوح ومحمود بنتايك وعمر جابر وسيف الدين الجزيري وشيكو بانزا.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة الـ 11.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب نداي الزمالك لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق تكافؤ الفرص لمواجهتي سموحة وسيراميكا

بينما عاد للقائمة كل من محمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو".

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد صبحي - المهدي سليمان - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد خضري - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - السيد أسامة - محمد إبراهيم - باروش أوشينج.

الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل - محمد حمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي - آدم كايد.

الهجوم: أحمد شريف - ناصر منسي - عدي الدباغ.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز، بينما يتزيل زيسكو المجموعة دون أي نقطة.

الزمالك زيسكو كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
الزمالك يكشف سبب غياب عبد الله السعيد وبيزيرا عن مواجهة زيسكو مواعيد مباريات الجمعة 6 فبراير - اتحاد جدة ضد النصر.. والدوري المصري دوري أبطال إفريقيا - موكوينا: مباراة الهلال السوداني الأصعب لنا هذا الموسم دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تطير إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل الزمالك يحدد موعد السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية قائمة الأهلي - عودة شريف وياسر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.. وتواجد بلعمري وكامويش كاف يخطر الزمالك بإقامة مواجهة كايزر تشفيز السبت 14 فبراير دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يحدد 15 فبراير موعدا لمواجهة الجيش الملكي
أخر الأخبار
نصار: أسامة فيصل مستمر مع البنك حتى نهاية الموسم.. وكأس العالم فرصة لظهوره 7 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يكشف سبب غياب عبد الله السعيد وبيزيرا عن مواجهة زيسكو 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الزمالك - غياب بيزيرا وعبد الله السعيد في مواجهة زيسكو 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الجمعة 6 فبراير - اتحاد جدة ضد النصر.. والدوري المصري 56 دقيقة | الدوري المصري
كأس إيطاليا - أتالانتا يحقق انتصارا كبيرا على يوفنتوس ويتأهل لنصف النهائي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيراميكا: جدول الدوري خادع والمباريات صعبة 10 ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: ليفربول ملزم بسداد 6.8 مليون جنيه إسترليني لـ تشيلسي 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي 4 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا
/articles/522837/قائمة-الزمالك-غياب-بيزيرا-وعبد-الله-السعيد-في-مواجهة-زيسكو