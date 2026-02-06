ذا أثلتيك: ليفربول ملزم بسداد 6.8 مليون جنيه إسترليني لـ تشيلسي

كشفت شبكة ذا أثلتيك، عن إلزام نادي ليفربول بدفع تعويض مالي لتشيلسي.

وأشارت الشبكة في تقرير لها، أن لجنة تعويضات لاعبي كرة القدم قضت بسداد ليفربول مبلغ 6.8 مليون جنيه إسترليني لصالح تشيلسي.

وفسرت الشبكة سبب التعويض الملزم لليفربول، نظير تدريب وتطوير ريو نجوموها نجم الريدز الشاب.

وانضم نجوموها إلى ليفربول سبتمبر 2024 في سن الـ 16 بعد مغادرته أكاديمية تشيلسي.

وأوضحت ذا أثلتيك "سيدفع ليفربول 2.8 مليون مبدئيا، و 4 ملايين جنيه إسترليني كمكافآت محتملة تتعلق بمشاركة اللاعب مع الفريق الأول، بالإضافة إلى 20 % من الأرباح في حال بيعه."

نجوموها صاحب الـ17 عاما، شارك هذا الموسم في 14 مباراة، سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وأضاف التقرير "التسوية غير قابلة للتفاوض، ولكن يمكن إضافة مكافآت بعد السعر المحدد في حال تحقيق أهداف معينة."

وكانت المشاركة الأولى لـ نجوموها مع ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أكرينجتون ستانلي الموسم الماضي.

ولمع نوجوموها هذا الوسم عندما سجل هدف فوز ليفربول أمام نيوكاسل في الدقيقة 11 في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي

وقرر ليفربول عدم التعاقد مع بديل لـ لويس دياز من أجل إتاحة الفرصة لـ ريو نجوموها للظهور مع الفريق الأول.