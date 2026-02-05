رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقف سيميوني من الإقالة

الخميس، 05 فبراير 2026 - 17:56

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتلتيكو مدريد

حسم إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد موقف دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس من الإقالة في حالة التعثر بالمباريات القادمة.

ويستعد أتلتيكو مدريد اليوم لمواجهة ريال بيتيس في إطار الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا على ملعب بينيتو فيامارين معقل بيتيس.

وقال إنريكي سيريزو في تصريحات لوسائل الإعلام: "لا أعلم من يتحدث عن إقالة دييجو سيميوني من تدريب الفريق لكنه سيستمر معنا".

أخبار متعلقة:
بيليجريني: سيميوني علامة فارقة في الكرة الإسبانية ونسعى للتأهل لنهائي الكأس سيميوني يعتذر لـ فينيسيوس على أحداث مباراة السوبر سيميوني: ماذا حدث مع فينيسيوس؟ ذاكرتي تفقد بعض الأحداث لم أقل شيئا صدق سيميوني.. ريال مدريد يثأر من أتلتيكو ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

وواصل "لقد استمر معنا 15 عاما وسوف يستمر مثلهم في القادم إننا نثق به وهو جزء رئيسي من مشروع الفريق".

وتولى سيميوني تدريب أتلتيكو مدريد ديسمبر عام 2011 حتى الآن.

وتولى تدريب الفريق في 771 مباراة حقق الانتصار في 456 مباراة وتعادل في 166 مباراة وتعرض لـ149 هزيمة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة من 13 انتصار و6 تعادلات و3 هزائم.

أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني إنريكي سيريزو
نرشح لكم
إندريك: سعيد بمقارنتي بـ بنزيمة وأسعى لتحقيق بطولات مع ليون رودريجو يغيب عن مباراتي بنفيكا في ملحق دوري أبطال أوروبا نجل سيميوني يكشف اللحظة الأصعب في مسيرته جالاتاسراي يتعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ تقرير: برشلونة يدرس تجديد عقد ليفاندوفسكي لموسم إضافي كاريك: دي ليخت قريب من العودة ونتطلع لمواجهة توتنام رغم ما حدث الموسم الماضي.. برلين تستضيف نهائي كأس ألمانيا حتى 2030 هازارد: ساري نصحني بأن أستلهم حياة كريستيانو وهذه اللحظة الأجمل في مسيرتي
أخر الأخبار
إندريك: سعيد بمقارنتي بـ بنزيمة وأسعى لتحقيق بطولات مع ليون 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة 29 دقيقة | رياضات أخرى
غزل المحلة يضم مدافع فاركو 31 دقيقة | ميركاتو
"حكاية الفدائي مستمرة".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل بـ عدي الدباغ هداف الدوري 44 دقيقة | الدوري المصري
كريم بنزيمة يسجل "هاتريك" مع الهلال في الظهور الأول ساعة | سعودي في الجول
بعد انضمامه بـ48 ساعة.. النصيري على رأس قائمة اتحاد جدة لمواجهة النصر ساعة | سعودي في الجول
رودريجو يغيب عن مباراتي بنفيكا في ملحق دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا (2)-(1) غزل المحلة.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522803/رئيس-أتلتيكو-مدريد-يحسم-موقف-سيميوني-من-الإقالة