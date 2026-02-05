رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقف سيميوني من الإقالة

حسم إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد موقف دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس من الإقالة في حالة التعثر بالمباريات القادمة.

ويستعد أتلتيكو مدريد اليوم لمواجهة ريال بيتيس في إطار الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا على ملعب بينيتو فيامارين معقل بيتيس.

وقال إنريكي سيريزو في تصريحات لوسائل الإعلام: "لا أعلم من يتحدث عن إقالة دييجو سيميوني من تدريب الفريق لكنه سيستمر معنا".

وواصل "لقد استمر معنا 15 عاما وسوف يستمر مثلهم في القادم إننا نثق به وهو جزء رئيسي من مشروع الفريق".

وتولى سيميوني تدريب أتلتيكو مدريد ديسمبر عام 2011 حتى الآن.

وتولى تدريب الفريق في 771 مباراة حقق الانتصار في 456 مباراة وتعادل في 166 مباراة وتعرض لـ149 هزيمة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة من 13 انتصار و6 تعادلات و3 هزائم.