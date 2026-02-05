دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تطير إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

الخميس، 05 فبراير 2026 - 16:39

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - محمد الجارحي - وليد صلاح الدين

غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة متجهة إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.

ويلعب الأهلي ضد شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في رحلة الجزائر، محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي.

وتصل بعثة الأهلي إلى الجزائر مساء اليوم الخميس قبل مواجهة الفريق الجزائري.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.

ويأتي شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

كما تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا بهدف لمثله أيضا.

وتضم قائمة يس توروب 23 لاعبا وشهدت عودة ياسر إبراهيم ومحمد شريف إلى القائمة من جديد.

بينما استمر غياب هادي رياض صفقة الفريق الجديدة.

وتواجد في القائمة الثلاثي يوسف بلعمري ويلسين كامويشو عمرو الجزار.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - يوسف بلعمري - أحمد عيد - عمرو الجزار - كريم فؤاد - محمد شكري - أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - طاهر محمد - حسين الشحات.

الهجوم: يلسين كامويش - مروان عثمان - محمد شريف - محمود تريزيجيه - أشرف بنشرقي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل
