جدو: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ بيراميدز غير مهتم.. وهذا سبب فشل عودته

الخميس، 05 فبراير 2026 - 15:41

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل بقميص نادي نورشيلاند

شدد محمد ناجي جدو، المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي بيراميدز على أن ناديه غير مهتم بالأنباء المتعلقة بشان انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي.

وترددت أنباء عن إمكانية انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي بداية من الموسم المقبل بعدما كان قريبا من العودة إلى بيراميدز.

وانتقل إبراهيم عادل إلى نادي نورشيلاند الدنماركي معارا حتى نهاية الموسم.

وقال محمد ناجي "جدو" مدرب بيراميدز عبر إم بي سي مصر: "كان هناك اتفاق مع إبراهيم عادل، لكنه طلب وضع شرط جزائي، ثم طلب تخفيض قيمته. بيراميدز وافق على طلب اللاعب بتخفيض الشرط الجزائي، الذي يبلغ نحو 3 ملايين دولار، لكنه فوجئ باللاعب يطلب إضافة إمكانية تقسيط قيمة الشرط الجزائي في العقد".

وأضاف "طلب اللاعب كان غريبا بالنسبة لنا، وشعرنا بأنه لا يملك الرغبة في العودة، رغم الاتفاق على جميع بنوده الشخصية".

وأتم "عودة إبراهيم إلى الأهلي؟ لا أعلم، قد يحدث ذلك. بيراميدز غير مهتم بالأمر، فاللاعب حر في قراره وفي اختيار طريقه. الأهم بالنسبة لنا أن الفريق يسير بشكل جيد، ونجحنا بدونه في التتويج بالسوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاث".

وارتبط إبراهيم عادل بالعودة إلى بيراميدز قبل أن يتمم انتقاله إلى نورشيلاند في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وتعاقد نورشيلاند مع إبراهيم عادل على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند نية الشراء.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما انضم للجزيرة في بداية الموسم الحالي قادما من بيراميدز.

وشارك عادل مع الجزيرة في 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويحتل نورشيلاند حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 24 نقطة.

الأهلي بيراميدز إبراهيم عادل
