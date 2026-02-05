خبر في الجول - الكرمة العراقي يتمم اتفاقه مع بيراميدز لضم أوباما

توصل نادي الكرمة العراقي إلى اتفاق مع بيراميدز بشأن ضم يوسف إبراهيم "أوباما".

وأعلن الكرمة مؤخرا التعاقد مع أحمد عبد القادر قادما من الأهلي، واقترب من ضم أوباما.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الكرمة العراقي أتم اتفاقه مع بيراميدز بشأن انتقال يوسف إبراهيم أوباما معارا حتى نهاية الموسم.

ولعب أوباما 30 مباراة بقميص نادي بيراميدز وسجل 6 أهداف.

وفاز أوباما مع بيراميدز بـ 3 ألقاب (دوري أبطال إفريقيا - السوبر الإفريقي - كأس القارات الثلاث).

ورحل أوباما إلى بيراميدز في صيف 2024 بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وخاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر خمس مرات والسوبر المصري مرة والإفريقي مرة والكونفدرالية مرتين.