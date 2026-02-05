سكاي: لوائح كأس الرابطة لن تتغير من أجل جيهي رغم مناشدة جوارديولا

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن رابطة الأندية المحترفة لن تغير لوائحها للسماح لمارك جيهي بالمشاركة مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة أمام أرسنال.

قبل ساعات، أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ناديه سيتقدم بطلب من أجل ​السماح للمدافع مارك جيهي بالمشاركة في نهائي كأس رابطة المحترفين (التفاصيل).

وأوضح التقرير أن اللوائح لن تتغير خصيصا من أجل جيهي، رغم مناشدة جوارديولا.

هناك قاعدة تنص على أن اللاعبين يجب أن يكونوا مسجلين مع ناديهم الجديد قبل مباراة الذهاب من نصف النهائي، حتى يتمكنوا من استكمال البطولة مع الفريق الجديد.

وقال جوارديولا لشبكة سكاي سبورتس: "لماذا لا يلعب مارك جيهي نهائي كأس رابطة المحترفين؟ نحن ​من يدفع راتبه، تشتري لاعبا بمبلغ كبير من ⁠المال ثم لا يستطيع اللعب بسبب قاعدة لا أفهمها".

وأضاف "أتمنى أن يتم تغيير هذه القاعدة. سنتقدم بطلب للمسؤولين وأتمنى أن نتمكن من إقناعهم بالسماح لجيهي بالمشاركة في النهائي الشهر المقبل".

وغاب مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي عن المشاركة مع الفريق في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين أمام نيوكاسل يونايتد، وكذلك سيغيب عن النهائي.

جيهي الذي انتقل من كريستال بالاس إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية، شارك مع فريقه السابق في البطولة، ولم يتم تسجيله قبل لقاء ذهاب نصف النهائي.

وسيكون النرويجي سفيري نيبان الذي عاد من فترة إعارته إلى ميدلسبره مؤهلًا للعب مع مانشستر سيتي.

وذلك بسبب عدم مشاركة اللاعب الشاب مع ميدلسبره في هذه البطولة خلال الموسم الحالي.

