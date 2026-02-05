كاف يخطر الزمالك بإقامة مواجهة كايزر تشفيز السبت 14 فبراير

الخميس، 05 فبراير 2026 - 14:57

كتب : FilGoal

تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد موعد مباراة كايزر تشيفز في ختام دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وتغلب الزمالك على المصري بهدفين مقابل هدف واحد ليحتل صدارة الترتيب بـ 8 نقاط وبفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز.

وكشف كاف عن إقامة مواجهة الزمالك أمام كايزر تشيفز في تمام السادسة من مساء يوم السبت 14 فبراير الجاري.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبي في تمام الثالثة من عصر يوم الأحد 8 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وقد يتم حسم بطاقتي التأهل في المجموعة قبل الجولة الختامية حال تغلب على الزمالك على زيسكو ونجح كايزر تشيفز في الفوز على المصري بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين أو أكثر.

بينما يحتاج المصري للتعادل مع الفوز في الجولة الأخيرة أمام زيسكو مع تعثر كايزر تشيفز أمام الزمالك ليحسم بطاقة التأهل، أما في تحقيق الفوز في جنوب إفريقيا فيحسم تأهله بشكل مباشر.

وهناك سيناريو وحيد لتساوي الفرق الثلاثة حال فوز الزمالك على زيسكو خارج ملعبه والخسارة من كايزر تشيفز في القاهرة، بينما يتعادل كايزر تشيفز والمصري في جنوب إفريقيا ثم يفوز المصري على زيسكو.

في تلك الحالة تتساوى الفرق الثلاثة برصيد 11 نقطة لكل منهما كما يكون هناك تساوي في نقاط المواجهات المباشرة ووقتها يتم اللجوء لفارق الأهداف في تلك المواجهات.

الكونفدرالية الزمالك كايزر تشيفز
