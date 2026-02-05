برناردو سيلفا مهدد بالغياب عن لقاء ليفربول

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن برناردو سيلفا سيغيب أمام ليفربول يوم الأحد بنسبة كبيرة.

قبل لقاء نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء، أعلن نادي مانشستر سيتي عن إصابة بيرناردو سيلفا وغيابه عن تشكيل الفريق في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "يوم الثلاثاء قال لي برناردو أشعر أنني بخير. أريد أن أشارك، لكني رفضت".

وأضاف "الإصابة ليست في نفس مكان العضلة الضامة تحديدا، بل نوع آخر من العضلات في نفس المنطقة. سنرى خلال الأيام القادمة".

وأكمل "لن أقول عبارة (قد يكون جاهزا) لأن هناك شك كبير أن يغيب. برناردو سيحاول، أعتقد ذلك، لكن الآن، لا أعلم".

في غياب برناردو فاز سيتي على نيوكاسل 3-1 ليتأهل للنهائي بمجموع المباراتين 5-1.

ويلتقي سيتي في النهائي أمام أرسنال الذي تجاوز تشيلسي بنتيجة 4-2 مجموع المباراتين ذهابا وإيابا.