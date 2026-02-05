جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة

الخميس، 05 فبراير 2026 - 12:00

كتب : FilGoal

مارك جيهي بقميص مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ناديه سيتقدم بطلب من أجل ​السماح للمدافع مارك جيهي بالمشاركة في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام أرسنال.

هناك قاعدة تنص على أن اللاعبين يجب أن يكونوا مسجلين مع ناديهم الجديد قبل مباراة الذهاب من نصف النهائي، حتى يتمكنوا من استكمال البطولة مع الفريق الجديد.

وقال جوارديولا لشبكة سكاي سبورتس: "لماذا لا يلعب مارك جيهي نهائي كأس رابطة المحترفين؟ نحن ​من يدفع راتبه، تشتري لاعبا بمبلغ كبير من ⁠المال ثم لا يستطيع اللعب بسبب قاعدة لا أفهمها".

وأضاف "أتمنى أن يتم تغيير هذه القاعدة. سنتقدم بطلب للمسؤولين وأتمنى أن نتمكن من إقناعهم بالسماح لجيهي بالمشاركة في النهائي الشهر المقبل".

وغاب مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي عن المشاركة مع الفريق في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين أمام نيوكاسل يونايتد، وكذلك سيغيب عن النهائي.

وأوضحت التقارير أن هناك قاعدة تنص على أن اللاعبين يجب أن يكونوا مسجلين مع ناديهم الثاني قبل مباراة الذهاب من نصف النهائي.

جيهي الذي انتقل من كريستال بالاس إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية، شارك مع فريقه السابق في البطولة، ولم يتم تسجيله قبل لقاء ذهاب نصف النهائي.

وسيكون النرويجي سفيري نيبان الذي عاد من فترة إعارته إلى ميدلسبره مؤهلًا للعب مع مانشستر سيتي.

وذلك بسبب عدم مشاركة اللاعب الشاب مع ميدلسبره في هذه البطولة خلال الموسم الحالي.

