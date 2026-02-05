صلاح أمام مرموش.. موعد صدام ليفربول ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة
الخميس، 05 فبراير 2026 - 10:57
كتب : FilGoal
يصطدم محمد صلاح نجم ليفربول بزميله في منتخب مصر عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي خلال أيام قليلة.
إذ يحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
وعاد الثنائي للتألق بعد نهاية مهمتهما مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا على مدار الأسابيع الماضية.
إذ يشارك صلاح باستمرار مع ناديه، وسجل هدفا وصنع مثله.
بينما سجل مرموش 3 أهداف في 4 مباريات منذ عودته من بطولة أمم إفريقيا.
موعد اللقاء والقناة الناقلة
وتقام المباراة يوم الأحد 8 فبراير.
وتنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء.
وتلعب المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.
من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com
