جوارديولا: هذا ما يقدمه مرموش لـ سيتي.. وسعيد جدا من أجله

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإشادة بمهاجمه عمر مرموش الذي نجح في هز شباك نيوكاسل يونايتد بهدفين.

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام نيوكاسل بنتيجة 3-1 في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال جوارديولا سكاي سبورتس: "تحركات عمر مرموش رائعة جدًا جدًا. لديه إحساس مذهل بالمرمى".

وأضاف "هدفه الأول فيه بعض الحظ، لكن لا يكون هناك حظ عندما تلعب بهذا الشغف وبهذا الحب. أنا سعيد جدا من أجله".

وتابع "مرموش يقدم لنا جودته الخاصة، سرعته، وتحركاته خلف الدفاع، والقتال داخل الملعب".

وأكمل "عمر ساعدنا كثيرًا الموسم الماضي. أما هذا الموسم قبل كأس أمم إفريقيا، كان إرلينج هالاند يسجل الأهداف تلو الأهداف، وكنا نلعب بأسلوب مختلف قليلًا عمّا كان عليه الحال في المباريات الأخيرة، ولهذا ربما لعب دقائق أقل".

وكرر مانشستر سيتي فوزه أمام نيوكاسل بعد حقق الفريق السماوي الفوز ذهابا على ملعب سانت جيمس بارك بهدفين نظيفين، ليكون مجموع المباراتين 5-1.

ويعد ذلك النهائي العاشر في تاريخ مانشستر سيتي، إذ حقق اللقب 8 نسخ آخرهم موسم 2020–21، فيما خسر النهائي مرة وحيدة موسم 1973–74 أمام ولفرهامبتون.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لمواجهة أرسنال.

وعبر أرسنال للنهائي بعد الفوز على حساب تشيلسي 4-2 في مجموع المباراتين.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة أساسيا ونجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 7، و29، قبل أن يضيف زميله تيجاني ريندرز الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل إيلانجا هدفا شرفيا لصالح نيوكاسل في الدقيقة 62.

وتعد تلك المواجهة تكرار لنهائي 2018 والتي حقق خلالها مانشستر سيتي اللقب بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

🥅 شاهد هدف عمر مرموش الثاني في شباك نيوكاسل يونايتد#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/KTgmKgmvBX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2026

