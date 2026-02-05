تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

الخميس، 05 فبراير 2026 - 10:27

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك نيوكاسل يونايتد في المباراة التي شهدت تسجيله لهدفين، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام نيوكاسل بنتيجة 3-1 في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.4 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي سيتي.

أفضل لاعبي سيتي بعد مرموش كان الحارس جيمس ترافورد بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 12 هدفا بقميص السماوي وصنع 4 أهداف.

