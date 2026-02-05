كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة

الخميس، 05 فبراير 2026 - 00:27

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي وأرسنال إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر سيتي نجح في الفوز على حساب نيوكاسل بثلاثية مقابل هدف وحيد إيابا على ملعب الاتحاد، بعد الفوز ذهابا على ملعب سانت جيمس بارك بهدفين نظيفين.

وبنفس الطريقة كرر أرسنال فوزه أمام تشيلسي بالفوز إيابا على ملعب الإمارات بهدف نظيف، بعد الفوز ذهابا في ملعب ستامفورد بريدج بثلاثية مقابل هدفين.

ويعد ذلك النهائي التاسع في تاريخ مانشستر سيتي، فيما تأهل أرسنال للمرة التاسعة في تاريخه لنهائي كأس الرابطة.

وتوج مانشستر سيتي باللقب 8 مرات فيما خسر نهائي وحيد.

ويعود آخر تتويج لمانشستر سيتي لعام 2021.

أما أرسنال فتوج باللقب مرتين وخسر النهائي 6 مرات.

ويعود آخر تتويج للجانرز لعام 1993.

وسبق أن التقى الفريقان في نهائي 2018، وحقق وقتها مانشستر سيتي اللقب بالفوز بثلاثية نظيفة.

وتقام المباراة يوم الأحد 22 مارس المقبل.

وتلعب المباراة على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

أرسنال مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنجليزية
