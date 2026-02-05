الثأر لن يكون سهلا.. مرموش يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة باكتساح نيوكاسل

الخميس، 05 فبراير 2026 - 00:12

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف وحيد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وكرر مانشستر سيتي فوزه أمام نيوكاسل بعد حقق الفريق السماوي الفوز ذهابا على ملعب سانت جيمس بارك بهدفين نظيفين، ليكون مجموع المباراتين 5-1.

ويعد ذلك النهائي العاشر في تاريخ مانشستر سيتي، إذ حقق اللقب 8 نسخ آخرهم موسم 2020–21، فيما خسر النهائي مرة وحيدة موسم 1973–74 أمام ولفرهامبتون.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة رومانو: برناردو سيلفا يرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم رغم الخسارة في ملعبه.. إيدي هاو: نؤمن بحظوظنا أمام مانشستر سيتي

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لمواجهة أرسنال.

وعبر أرسنال للنهائي بعد الفوز على حساب تشيلسي 4-2 في مجموع المباراتين.

وتعد تلك المواجهة تكرار لنهائي 2018 والتي حقق خلالها مانشستر سيتي اللقب بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة أساسيا ونجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 7، و29، قبل أن يضيف زميله تيجاني ريندرز الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل إيلانجا هدفا شرفيا لصالح نيوكاسل في الدقيقة 62.

التشكيل:

مانشستر سيتي: جيمس ترافورد - ماتياس نونيز - عبد القادر خوسانوف - ناثان أكي - ريان أيت نوري - نيكو جونزاليس - تيجاني ريندرز - نيكو أوريلي - أنطوان سيمينيو - فيل فودين - عمر مرموش

نيوكاسل: أرون رامسديل - كيران تريبيير - ماليك تشاو - سفين بوتمان - دان بيرن - لويس هال - ساندرو تونالي - جوي ويلوك - أنتوني جوردون - جاكوب رامسي - نيك فولتماده

تفاصيل المباراة:

سجل مانشستر سيتي هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق عمر مرموش بعد انفراده بالحارس وتدخل دان بيرس مدافع نيوكاسل.

وتألق جيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي بالتصدي لانفراد أمام ويلوك في ادقيقة التاسعة، وانفراد آخر أمام جوردون في الدقيقة 20.

ونال ماتياس نونيز بطاقة صفراء في الدقيقة 27 بعد جذب هال لاعب نيوكاسل.

ونجح مرموش في تسجيل الهدف الثاني لفريقه والشخصي له في الدقيقة 29 بعد متابعة لخطأ تريبير مدافع نيوكاسل في إبعاد الكرة.

وأضاف تيجاني ريندرز الهدف الثالث في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعرض جوردون لاعب نيوكاسل لإصابة في الدقيقة 42 لتتوقف المباراة، وينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى مانشستر سيتي تبديل بنزول ماكس آلين بدلا من ناثان أكي، فيما أجرى نيوكاسل 3 تبديلات بنزول جاكوب ميرفي أونتوني إيلانجا ويوان ويسا بدلا من لويس هال وجوي ويلوك ونيك فولتماده

ونجح إيلانجا في تقليص الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 62 عد مرور رائع من الجانب الأيمن ليدخل منطقة الجزاء ويسدد في الزاوية البعيدة لحارس مانشستر سيتي

وسجل نيوكاسل هدفا آخر في الدقيقة 68 ولكن تم إلغائه بداعي تسلل يوان ويسا في بداية اللعبة.

أجرى بعدها مانشستر سيتي تبديلات بنزول رودري وهالاند وريان شرقي وريكو لويس بدلا من نيكو أوريلي وأنطوان سيمينيو وفيل فودين، ونيكو جونزاليس.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل هدفا رابعا في الدقيقة 86 بعد ركلة حرة من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى بالقرب من راية الركنية بعد عرقلة ريان أيت نوري، نفذها ريان شرقي بتسديدة مباغتة في المرمى ولكن انتهت بين أحضان حارس مرمى نيوكاسل يونايتد رامسديل.

استمرت الدقائق الاخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز مانشستر سيتي وتأهله للمباراة النهائية.

مانشستر سيتي عمر مرموش
نرشح لكم
مرموش: محظوظ جدا بالهدف الأول.. وكنت أتمنى تسجيل هاتريك جديد في نيوكاسل كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة ديلي ميل: كاسيميرو على رادار لوس أنجلوس جالاكسي انتهت في كأس الرابطة - مانشستر سيتي (3)-(1) نيوكاسل تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة أبولا: اتحاد جدة يضع محمد صلاح هدفا رئيسيا بعد رحيل بنزيمة لإعادة بناء الفريق ذا صن: ساكا يستهدف العودة قبل دربي شمال لندن مانشستر يونايتد يبدأ التحرك لدعم الجبهة اليسرى
أخر الأخبار
مرموش: محظوظ جدا بالهدف الأول.. وكنت أتمنى تسجيل هاتريك جديد في نيوكاسل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سموحة: لا يفرق معنا لون قميص المنافس.. وطموحنا السبعة الكبار 2 ساعة | الدوري المصري
كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس ملك إسبانيا - سوسيداد وبلباو يحسمان تأهلهما للدور نصف النهائي بالدقائق الأخيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الثأر لن يكون سهلا.. مرموش يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة باكتساح نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
ديلي ميل: كاسيميرو على رادار لوس أنجلوس جالاكسي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
"هل الوصل سيعالج المصاب".. حرس الحدود يرد عبر في الجول على أزمة مباراة الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522763/الثأر-لن-يكون-سهلا-مرموش-يقود-مانشستر-سيتي-لنهائي-كأس-الرابطة-باكتساح-نيوكاسل