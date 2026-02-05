الثأر لن يكون سهلا.. مرموش يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الرابطة باكتساح نيوكاسل

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف وحيد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وكرر مانشستر سيتي فوزه أمام نيوكاسل بعد حقق الفريق السماوي الفوز ذهابا على ملعب سانت جيمس بارك بهدفين نظيفين، ليكون مجموع المباراتين 5-1.

ويعد ذلك النهائي العاشر في تاريخ مانشستر سيتي، إذ حقق اللقب 8 نسخ آخرهم موسم 2020–21، فيما خسر النهائي مرة وحيدة موسم 1973–74 أمام ولفرهامبتون.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لمواجهة أرسنال.

وعبر أرسنال للنهائي بعد الفوز على حساب تشيلسي 4-2 في مجموع المباراتين.

وتعد تلك المواجهة تكرار لنهائي 2018 والتي حقق خلالها مانشستر سيتي اللقب بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة أساسيا ونجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 7، و29، قبل أن يضيف زميله تيجاني ريندرز الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل إيلانجا هدفا شرفيا لصالح نيوكاسل في الدقيقة 62.

التشكيل:

مانشستر سيتي: جيمس ترافورد - ماتياس نونيز - عبد القادر خوسانوف - ناثان أكي - ريان أيت نوري - نيكو جونزاليس - تيجاني ريندرز - نيكو أوريلي - أنطوان سيمينيو - فيل فودين - عمر مرموش

نيوكاسل: أرون رامسديل - كيران تريبيير - ماليك تشاو - سفين بوتمان - دان بيرن - لويس هال - ساندرو تونالي - جوي ويلوك - أنتوني جوردون - جاكوب رامسي - نيك فولتماده

تفاصيل المباراة:

سجل مانشستر سيتي هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق عمر مرموش بعد انفراده بالحارس وتدخل دان بيرس مدافع نيوكاسل.

video:1

وتألق جيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي بالتصدي لانفراد أمام ويلوك في ادقيقة التاسعة، وانفراد آخر أمام جوردون في الدقيقة 20.

ونال ماتياس نونيز بطاقة صفراء في الدقيقة 27 بعد جذب هال لاعب نيوكاسل.

ونجح مرموش في تسجيل الهدف الثاني لفريقه والشخصي له في الدقيقة 29 بعد متابعة لخطأ تريبير مدافع نيوكاسل في إبعاد الكرة.

video:2

🥅 شاهد هدف عمر مرموش الثاني في شباك نيوكاسل يونايتد#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/KTgmKgmvBX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2026

وأضاف تيجاني ريندرز الهدف الثالث في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعرض جوردون لاعب نيوكاسل لإصابة في الدقيقة 42 لتتوقف المباراة، وينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى مانشستر سيتي تبديل بنزول ماكس آلين بدلا من ناثان أكي، فيما أجرى نيوكاسل 3 تبديلات بنزول جاكوب ميرفي أونتوني إيلانجا ويوان ويسا بدلا من لويس هال وجوي ويلوك ونيك فولتماده

ونجح إيلانجا في تقليص الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 62 عد مرور رائع من الجانب الأيمن ليدخل منطقة الجزاء ويسدد في الزاوية البعيدة لحارس مانشستر سيتي

وسجل نيوكاسل هدفا آخر في الدقيقة 68 ولكن تم إلغائه بداعي تسلل يوان ويسا في بداية اللعبة.

أجرى بعدها مانشستر سيتي تبديلات بنزول رودري وهالاند وريان شرقي وريكو لويس بدلا من نيكو أوريلي وأنطوان سيمينيو وفيل فودين، ونيكو جونزاليس.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل هدفا رابعا في الدقيقة 86 بعد ركلة حرة من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى بالقرب من راية الركنية بعد عرقلة ريان أيت نوري، نفذها ريان شرقي بتسديدة مباغتة في المرمى ولكن انتهت بين أحضان حارس مرمى نيوكاسل يونايتد رامسديل.

استمرت الدقائق الاخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز مانشستر سيتي وتأهله للمباراة النهائية.