ديلي ميل: كاسيميرو على رادار لوس أنجلوس جالاكسي

بدأ فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في التحرك من أجل التعاقد مع كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد بالصيف القادم.

وأعلن اللاعب عن رحيله من مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن لوس أنجلوس يسعى أن يحسم التعاقد مع كاسيميرو بأسرع وقت ممكن.

ويحق للاعب في الوقت الحالي أن يوقع لأي فريق وينتقل مع نهاية الموسم الجاري.

وينتظر كاسيميرو رؤية كافة العروض التي ستقدم له في قادم الأيام، حيث من المتوقع أن يحصل على عروض من البرازيل والسعودية.

وانضم كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد صيف 2022 قادما من ريال مدريد.

وخاض كاسيميرو مع اليونايتد 148 مباراة سجل 22 هدفا وصنع 14 هدفا في كافة المسابقات.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الرابع بالدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة من 11 انتصار و8 تعادلات و5 هزائم.