دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يحدد 15 فبراير موعدا لمواجهة الجيش الملكي

يختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الجيش الملكي في الجولة السادسة.

ويلعب الأهلي ضد شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحدد النادي الأهلي بشكل رسمي يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري موعدا لمواجهة الجيش الملكي.

وكشف الأهلي عن إقامة المباراة الختامية لدور المجموعات في تمام السادسة مساء 15 فبراير.

وتغادر بعثة الأهلي إلى الجزائر غدا الخميس استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.

ويأتي شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ويحتل الجيش الملكي المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

كما تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا بهدف لمثله أيضا.

