انتهت في كأس الرابطة - مانشستر سيتي (3)-(1) نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب سانت جيمس بارك بفوز مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

ويلتقي المتأهل للمباراة النهائية أمام أرسنال الذي تأهل للنهائي بعد تجاوز تشيلسي في نصف النهائي.

----------------

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-1 وتأهله للمباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية

ق 86: ركلة حرة لصالح مانشستر سيتي من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى بالقرب من راية الركنية بعد عرقلة ريان أيت نوري نفذها ريان شرقي بتسديدة مباغتة في المرمى ولكن انتهت بين أحضان حارس مرمى نيوكاسل يونايتد رامسديل.

ق 83: تبديل أخير لمانشستر سيتي بنزول ريكو لويس بدلا من نيكو جونزاليس

ق 76: تبديل لنيوكاسل بنزول ويليام أوسولا بدلا من كيران تريبير

ق 71: 3 تبديلات لمانشستر سيتي بنزول رودري وهالاند وريان شرقي بدلا من نيكو أوريلي وأنطوان سيمينيو وفيل فودين

ق 68: هدف أبيض لصالح نيوكاسل يونايتد عن طريق هارفي بارنز بداعي التسلل على يوان ويسا في بداية اللعبة.

ق 62: جووووول رائع من إيلانجا لاعب نيوكاسل بعد مرور رائع من الجانب الأيمن ليدخل منطقة الجزاء ويسدد في الزاوية البعيدة لحارس مانشستر سيتي

بداية الشوط الثاني .. تبديل لمانشستر سيتي بنزول ماكس آلين بدلا من ناثان أكي.. و3 تبديلات لنيوكاسل بنزول جاكوب ميرفي أونتوني إيلانجا ويوان ويسا بدلا من لويس هال وجوي ويلوك ونيك فولتماده

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 3-0.

ق 42: إصابة جوردون لاعب نيوكاسل.

ق 32: جووووول تيجاني ريندرز يسجل الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 29: جوووول مرموش يسجل الهدف الثاني بعد متابعة لخطأ تريبير مدافع نيوكاسل في إبعاد الكرة.

ق 28: ترافورد يتصدى لتسديدة تريبير من ضربة حرة مباشرة.

ق 27: بطاقة صفراء لماتياس نونيز بعد جذب هال لاعب نيوكاسل.

ق 20: ترافورد حارس مانشستر سيتي يتألق من جديد ويتصدى لانفراد أمام جوردن لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 12: فرصة خطيرة لمانشستر سيتي عن طريق تيجاني ريندرز بعد تسديدة قوية مرت أمام المرمى.

ق 9: جيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي يتصدى لانفراد أمام ويلوك لاعب نيوكاسل.

ق 7: جووووول عمر مرموش يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد انفراده بالحارس وتدخل دان بيرس مدافع نيوكاسل.

بداية المباراة