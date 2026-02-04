تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة

يقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والمقرر على ملعب الاتحاد.

ودفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بالثنائي سيمينيو، وفيل فودين إلى جانب مرموش في الخط الهجومي للفريق السماوي.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ماتياس نونيز - عبد القادر خوسانوف - ناثان أكي - ريان أيت نوري

الوسط: نيكو جونزاليس - تيجاني ريندرز - نيكو أوريلي

الهجوم: أنطوان سيمينيو - فيل فودين - عمر مرموش

وعلى مقاعد البدلاء: دوناروما - روبن دياش - إرلينج هالاند - ريان شرقي - رودري - ريكو لويس - ماكس ألين - ريان ماكيدو - سفيري نيبان

أما إيدو هاو المدير الفني لنيوكاسل فاختار البدء بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: أرون رامسديل

الدفاع: كيران تريبيير - ماليك تشاو - سفين بوتمان - دان بيرن

الوسط: لويس هال - ساندرو تونالي - جوي ويلوك

الهجوم: أنتوني جوردون - جاكوب رامسي - نيك فولتماده

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل.

ويلتقي المتأهل إلى النهائي أمام أرسنال الذي تجاوز تشيلسي بنتيجة 4-2 مجموع المباراتين ذهابا وإيابا.