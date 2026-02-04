ريال مدريد يستعيد خدمات ألكسندر أرنولد قبل مواجهة فالنسيا

استعاد ريال مدريد مدافعه الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد بعد غيابه لفتره.

وغاب أرنولد عن صفوف الفريق بعد تعرضه لإصابة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني وغاب لفترة طويلة عن صفوف الفريق الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا يوم الأحد على ملعب الميستايا في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وخاض ألكسندر أرنولد صباح يوم الأربعاء تدريبات الفريق الجماعية بدون مشاكل واقترب اللاعب من الحصول على التصريح الطبي قبل المباراة القادمة.

وانضم أرنولد لصفوف ريال مدريد صيف 2025 بعقد يمتد حتى 2031 قادما من ليفربول.

وخاض ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد حتى الآن 16 مباراة لم يسجل أهداف وتمكن من صناعة 3 أهداف.

و حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف أمام رايو فايكانو.

وتأتي المباراة في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني على ملعب سنتياجو بيرنابيو.