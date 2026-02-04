تقرير: فابيان رويز يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 17:27

كتب : عبد الرحمن شريف

فابيان رويز - باريس سان جيرمان

دخل فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان دائرة اهتمامات ريال مدريد من أجل تعزيز صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي القادم.

وأفادت شبكة ESPN أن فابيان رويز يعتبر من اللاعبين المحببين لفلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، حيث جذب اللاعب الأنظار بالمستويات الكبيرة التي قدمها مع الفريق الباريسي.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز وسط ملعب الفريق بعدما عانى الفريق كثيرا بهذا المركز في الموسم الحالي.

إذ شهد موسم الفريق عدم استقرار على ثلاث لاعبين في مباراتين على التوالي.

وينتهي عقد فابيان رويز مع باريس سان جيرمان صيف 2027.

لذلك يعمل ريال مدريد على التفاوض مع سان جيرمان للحصول على خدماته بمقابل مالي صغير.

وخاض اللاعب مع باريس سان جيرمان 157 مباراة تمكن من تسجيل 16 هدفا وصناعة 24 هدفا.

وانضم للفريق الباريسي عام 2022 قادما من نابولي الإيطالي.

