شركة EA Sports تطلق بطولة رمضان 2026 بمشاركة لاعبين من مصر

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 17:09

كتب : FilGoal

fc 26

أعلنت شركة EA Sports إطلاق النسخة الجديدة من بطولة EA Spports FC احتفالا بشهر رمضان.

وستشهد نسخة العام الجاري مثل سابقتها بطولتين إقصائيتين أولهما للعبة EA Sports FC 26 والتي ستكون عبر منصة بلايستيشن 5.

أما البطولة الثانية فستكون EA SPORTS FC Mobile.

أخبار متعلقة:
صفقة تاريخية.. صندوق الاستثمار السعودي يستخوذ على شركة EA مقابل 55 مليار دولار Gaming - يلديز لممثلي EA: لديكم مشكلة كبيرة معي Gaming – الآن بإمكانك اختبار EA FC 26 قبل صدورها بطولة جديدة للاعبي EA FC موبايل.. وجوائز ضخمة

وسيتأهل من كل بطولة 16 لاعبا للمنافسة في الحدث الختامي الذي سيتم بثه بشكل مباشر.

ستكون منافسات البطولة الأولى متاحة للمشتركية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الكويت وقطر والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات.

أما بطولة الموبايل فستضم لاعبين من العربية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والبحرين وقطر ومصر ولبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس والأردن وفلسطين.

وإلى جانب المنافسة سيحصل الفائزون على جوائز مميزة، تتضمن تجربة كروية تشمل السفر مع صديق إلى مدريد للفائزين بالمركز الأول، بالإضافة إلى تجارب مميزة مع الدوري السعودي.

تتضمن جوائز المركزين الأول والثاني السفر والإقامة لمدة ليلتين.

• التسجيل وإطلاق الحملة: 2 فبراير – الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية.

• البث المباشر لنهائيات بطولة رمضان: 6 مارس – الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية.

ويمكن التسجيل لكلا البطولتين عبر موقع EA الرسمي.

EA games
نرشح لكم
معلق اليابانية: المصريون كانوا على حق بإشراك روبيرتو كارلوس في الهجوم Gaming – إعلان فريق العام في FC 26 ومبابي القائد تايلاند وبولندا أبطال العالم في كأس العالم FIFAe 25 بلعبة eFootball Gaming - المصري "فانتوم" يخسر في نصف نهائي فيفا eFootball من "الظاهرة" Gaming - ببجي تعلن اختبار نسخة Black Budget Gaming - الشحات يجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة قبل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية FC 26.. الكثير من التطورات ولكن أين الوعود؟ Gaming - بعد التأهل لـ FC Pro Open أنس بدر لـ في الجول: أتمنى تحقيق إنجاز كبير
أخر الأخبار
الرابع على التوالي.. تشيلسي يضرب ولفرهامبتون بـ"هاتريك" بالمر 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برونو فيرنانديز يكشف أسباب انتفاضة مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاريك: ليس لدينا مدرب للكرات الثابتة رغم الهدف في توتنام 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وريفرز النيجيري 40 دقيقة | الكرة المصرية
"قصتنا مستمرة".. يوفنتوس يعلن تجديد عقد يلديز ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
باور ديناموز يتغلب على نهضة بركان ويرسل بيراميدز لربع نهائي أبطال إفريقيا متصدرا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/articles/522727/شركة-ea-sports-تطلق-بطولة-رمضان-2026-بمشاركة-لاعبين-من-مصر