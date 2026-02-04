شركة EA Sports تطلق بطولة رمضان 2026 بمشاركة لاعبين من مصر

أعلنت شركة EA Sports إطلاق النسخة الجديدة من بطولة EA Spports FC احتفالا بشهر رمضان.

وستشهد نسخة العام الجاري مثل سابقتها بطولتين إقصائيتين أولهما للعبة EA Sports FC 26 والتي ستكون عبر منصة بلايستيشن 5.

أما البطولة الثانية فستكون EA SPORTS FC Mobile.

وسيتأهل من كل بطولة 16 لاعبا للمنافسة في الحدث الختامي الذي سيتم بثه بشكل مباشر.

ستكون منافسات البطولة الأولى متاحة للمشتركية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الكويت وقطر والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات.

أما بطولة الموبايل فستضم لاعبين من العربية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والبحرين وقطر ومصر ولبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس والأردن وفلسطين.

وإلى جانب المنافسة سيحصل الفائزون على جوائز مميزة، تتضمن تجربة كروية تشمل السفر مع صديق إلى مدريد للفائزين بالمركز الأول، بالإضافة إلى تجارب مميزة مع الدوري السعودي.

تتضمن جوائز المركزين الأول والثاني السفر والإقامة لمدة ليلتين.

• التسجيل وإطلاق الحملة: 2 فبراير – الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية.

• البث المباشر لنهائيات بطولة رمضان: 6 مارس – الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية.

ويمكن التسجيل لكلا البطولتين عبر موقع EA الرسمي.