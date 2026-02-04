مانشستر يونايتد يبدأ التحرك لدعم الجبهة اليسرى

بدأ مانشستر يونايتد التحرك مبكرًا في ملف الجبهة اليسرى، مع تداول تقارير عن اهتمام النادي بالتعاقد مع لويس هال، مدافع نيوكاسل يونايتد، ليكون خيارًا طويل المدى في هذا المركز، في ظل التفكير داخل أولد ترافورد في مستقبل لوك شو.

وذكر موقع سبورتس مول الإنجليزي، أن الظهير البالغ من العمر 21 عامًا يقدم موسمًا ثابتًا مع نيوكاسل مما جعله ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد. حيث شارك اللاعب الإنجليزي في 27 مباراة بمختلف المسابقات خلال موسم 2025-2026، ونجح في صناعة هدف واحد، بعدما أصبح عنصرًا مهمًا منذ انتقاله من تشيلسي في صيف 2023، عقب فترة إعارة ناجحة.

هال يمتلك عقدًا مع نيوكاسل حتى صيف 2029، ويطمح لحجز مكان ضمن قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن مانشستر يونايتد يراقب موقف اللاعب عن قرب، ويدرس إمكانية التحرك لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة لتجديد الدماء والاستعداد لما بعد لوك شو، الذي بات يعتمد عليه الفريق بشكل كبير هذا الموسم، رغم بلوغه 30 عامًا.

ورغم التعاقد مع باتريك دورجو ليشغل مركز الظهير الأيسر أو الجناح الخلفي، إلا أن الدولي الدنماركي قدم مستويات مميزة في أدوار هجومية مؤخرًا، ما يجعل استمراره في الثلث الأمامي خيارًا مطروحًا بقوة بعد تعافيه من الإصابة العضلية.

في المقابل، يملك مانشستر يونايتد بالفعل موهبتين شابتين في مركز الظهير الأيسر، هما دييجو ليون، الذي انضم من سيرو بورتينيو الصيف الماضي، وهاري أماس القادم من واتفورد في 2024. ليون، صاحب الـ18 عامًا، لم يظهر بعد مع الفريق الأول، لكنه يحظى بثقة كبيرة داخل النادي باعتباره مشروع نجم مستقبلي.

أما هاري أماس، فقد خاض تجربة إعارة في شيفيلد وينزداي خلال النصف الأول من الموسم، قبل الانتقال معارًا إلى نوريتش سيتي، لكنه يعاني حاليًا من إصابة في العضلة الخلفية قد تبعده حتى نهاية الموسم، وهو ما قد يدفع يونايتد للتفكير في استعادته مبكرًا.

ويثير التفكير في التعاقد مع لويس هال تساؤلات داخل أروقة النادي، إذ إن قدوم لاعب جاهز في هذا المركز قد يغلق الطريق أمام تطور ليون وأماس، وقد يؤدي في النهاية إلى رحيل أحدهما، مع ترجيح أن يكون أماس هو الأقرب للمغادرة، خاصة بعد إظهاره جاهزية واضحة للمشاركة على مستوى الكبار خلال تجربته في دوري الدرجة الأولى.

