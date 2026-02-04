الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية للجمهور لحضور مباراة الجيش

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة تنظيم رحلات مجانية لجماهير الفريق من أجل حضور مباراة طلائع الجيش.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش في الجولة 17 من الدوري يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساء بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وتنطلق الرحلات في تمام الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثانية من أمام مقر نادي الاتحاد السكندري في الشاطبي.

وكان الاتحاد السكندري فاز على حرس الحدود في المباراة الماضية بثنائية دون رد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة.