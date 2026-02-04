الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية للجمهور لحضور مباراة الجيش

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 16:06

كتب : هاني العوضي

جماهير الاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة تنظيم رحلات مجانية لجماهير الفريق من أجل حضور مباراة طلائع الجيش.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش في الجولة 17 من الدوري يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساء بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وتنطلق الرحلات في تمام الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثانية من أمام مقر نادي الاتحاد السكندري في الشاطبي.

أخبار متعلقة:
إعارة عمار حمدي من زد إلى بتروجت أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي

وكان الاتحاد السكندري فاز على حرس الحدود في المباراة الماضية بثنائية دون رد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة.

الدوري المصري الاتحاد السكندري طلائع الجيش
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) بيراميدز.. جووول زلاكة بعد العودة لتقنية الفيديو مباشر الدوري – زد (0)-(0) المصري.. تسديدة صاروخية إعارة عمر فتحي من الاتحاد إلى سموحة إعارة عمار حمدي من زد إلى بتروجت أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي قبل ساعات من اللقاء.. كهرباء الإسماعيلية يحتج على تعيين حكم مباراته ضد الزمالك نصار: تعاملنا مع لقاء الأهلي باحترافية كبيرة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. الزمالك وبيراميدز في الدوري وقمة سيتي ونيوكاسل
أخر الأخبار
الهلال يدرس تمديد عقد كوليبالي لمدة موسم 2 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: فابيان رويز يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا صن: ساكا يستهدف العودة قبل دربي شمال لندن 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شركة EA Sports تطلق بطولة رمضان 2026 بمشاركة لاعبين من مصر 35 دقيقة | Gamers
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(1) بيراميدز.. جووول زلاكة بعد العودة لتقنية الفيديو 50 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري – زد (0)-(0) المصري.. تسديدة صاروخية 53 دقيقة | الدوري المصري
جيرونا يعلن خضوع تير شتيجن لعملية جراحية ساعة | الدوري الإسباني
مانشستر يونايتد يبدأ التحرك لدعم الجبهة اليسرى ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522719/الاتحاد-السكندري-ينظم-رحلات-مجانية-للجمهور-لحضور-مباراة-الجيش