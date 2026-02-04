إعارة عمار حمدي من زد إلى بتروجت

تعاقد نادي بتروجت مع عمار حمدي لاعب وسط زد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وجاء تعاقد بتروجت مع اللاعب بناء على طلب السيد عيد المدير الفني للفريق البترولي.

وكان السيد عيد هو أول من قدم عمار حمدي في كرة القدم المصرية في عام 2018 عندما كان مدربا للنصر.

وانضم عمار حمدي من النصر إلى الأهلي.

ولم يشارك مع الأحمر كثيرا وخرج منه للإعارة عدة مرات إلى الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء بشكل نهائي وينضم لصفوف زد.

ويحتل بتروجت المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.