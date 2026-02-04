إعارة عمار حمدي من زد إلى بتروجت

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 15:57

كتب : رضا السنباطي

عمار حمدي في بتروجت

تعاقد نادي بتروجت مع عمار حمدي لاعب وسط زد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وجاء تعاقد بتروجت مع اللاعب بناء على طلب السيد عيد المدير الفني للفريق البترولي.

وكان السيد عيد هو أول من قدم عمار حمدي في كرة القدم المصرية في عام 2018 عندما كان مدربا للنصر.

أخبار متعلقة:
حمزة عبد الكريم يخوض أول تدريباته بشعار برشلونة أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي

وانضم عمار حمدي من النصر إلى الأهلي.

ولم يشارك مع الأحمر كثيرا وخرج منه للإعارة عدة مرات إلى الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء بشكل نهائي وينضم لصفوف زد.

ويحتل بتروجت المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

الدوري المصري بتروجت عمار حمدي زد
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) بيراميدز.. جوووول أول مباشر الدوري – زد (0)-(0) المصري.. انطلاق المباراة إعارة عمر فتحي من الاتحاد إلى سموحة الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية للجمهور لحضور مباراة الجيش أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي قبل ساعات من اللقاء.. كهرباء الإسماعيلية يحتج على تعيين حكم مباراته ضد الزمالك نصار: تعاملنا مع لقاء الأهلي باحترافية كبيرة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. الزمالك وبيراميدز في الدوري وقمة سيتي ونيوكاسل
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) بيراميدز.. جوووول أول 14 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري – زد (0)-(0) المصري.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | الدوري المصري
جيرونا يعلن خضوع تير شتيجن لعملية جراحية 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مانشستر يونايتد يبدأ التحرك لدعم الجبهة اليسرى 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - لعدم الالتزام بسداد المديونية.. إيقاف محترف الزمالك وثنائي الفريق 37 دقيقة | رياضات أخرى
أثليتك: جيمس رودريجز يقترب من الدوري الأمريكي 38 دقيقة | ميركاتو
إعارة عمر فتحي من الاتحاد إلى سموحة 54 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية للجمهور لحضور مباراة الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522718/إعارة-عمار-حمدي-من-زد-إلى-بتروجت