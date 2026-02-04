بسبب رونالدو.. النصر يغلق كل المنافذ المؤدية لملعب التدريب أمام الإعلاميين

وسط حالة الترقب التي تحيط بكريستيانو رونالدو قائد النصر، كثف النادي السعودي من الإجراءات الأمنية حوله، حسب جريدة عكاظ.

قبل قليل، حسمت صحيفة ريكورد البرتغالية الجدل المثار مؤخرًا حول مستقبل كريستيانو رونالدو، وأوضحت أنه سيشارك في تدريب الأربعاء بشكل طبيعي.

وذكرت جريدة عكاظ أن نادي النصر أغلق كل المنافذ المؤدية لملعب التدريب أمام الإعلاميين.

ونشرت الجريدة مقطع فيديو لمراسليها أمام بوابات الملعب المغلقة.

بعد ذلك، أوضح التقرير أن كريستيانو رونالدو تواجد قبل انطلاق الحصة التدريبية بساعتين في دار النصر الملعب المخصص لتدريبات الفريق الأول، لخوض الحصة التدريبية المقررة اليوم.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ريكورد" البرتغالية فمن المقرر أن يشارك بشكل طبيعي في التدريبات المقررة اليوم الأربعاء، والتي يقودها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، دون وجود أي مؤشرات على أزمة أو تصعيد من جانب اللاعب داخل النادي.

وأوضحت الصحيفة أن عودة كريستيانو رونالدو إلى البرتغال بنهاية الموسم غير مطروحة على الإطلاق في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن مستقبل المهاجم البرتغالي قد يتجه إما نحو الدوري الأمريكي أو العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية، كما سبق لـ«ريكورد» أن أشارت في وقت سابق.

ويستعد رونالدو للاحتفال بعيد ميلاده الحادي والأربعين يوم 5 فبراير، ويواصل في الوقت ذاته تقديم أرقام مميزة مع النصر هذا الموسم، بعدما سجل 18 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى خلال 22 مباراة في مختلف المسابقات، مؤكدًا استمراره في المنافسة رغم تقدمه في العمر.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

ويرى رونالدو أن النصر لا يتلق نفس الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية الثلاثة الأخرى "الهلال، وأهلي جدة، واتحاد جدة" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعاقد الهلال مع كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها يوم الإثنين 2 فبراير.

وجاءت الإضافة الوحيدة للنصر في الشتاء بالتعاقد مع اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم.

ويتبقى لكرستيانو 18 شهرا في عقده، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو).

ويستعد النصر لمواجهة اتحاد جدة مساء الجمعة المقبل، في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي.