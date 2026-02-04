بسبب رونالدو.. النصر يغلق كل المنافذ المؤدية لملعب التدريب أمام الإعلاميين

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 15:48

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد اتحاد جدة

وسط حالة الترقب التي تحيط بكريستيانو رونالدو قائد النصر، كثف النادي السعودي من الإجراءات الأمنية حوله، حسب جريدة عكاظ.

قبل قليل، حسمت صحيفة ريكورد البرتغالية الجدل المثار مؤخرًا حول مستقبل كريستيانو رونالدو، وأوضحت أنه سيشارك في تدريب الأربعاء بشكل طبيعي.

وذكرت جريدة عكاظ أن نادي النصر أغلق كل المنافذ المؤدية لملعب التدريب أمام الإعلاميين.

أخبار متعلقة:
ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر تقارير: رونالدو مستمر في إضرابه عن تدريبات النصر.. واندهاش سعودي من موقفه بعد أزمته الأخيرة.. ريكورد: الدوري الأمريكي يسعى للجمع بين رونالدو وميسي رونالدو أكثر الغاضبين؟ تقرير: الهلال يتفق مع اتحاد جدة على ضم بنزيمة

ونشرت الجريدة مقطع فيديو لمراسليها أمام بوابات الملعب المغلقة.

بعد ذلك، أوضح التقرير أن كريستيانو رونالدو تواجد قبل انطلاق الحصة التدريبية بساعتين في دار النصر الملعب المخصص لتدريبات الفريق الأول، لخوض الحصة التدريبية المقررة اليوم.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ريكورد" البرتغالية فمن المقرر أن يشارك بشكل طبيعي في التدريبات المقررة اليوم الأربعاء، والتي يقودها المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، دون وجود أي مؤشرات على أزمة أو تصعيد من جانب اللاعب داخل النادي.

وأوضحت الصحيفة أن عودة كريستيانو رونالدو إلى البرتغال بنهاية الموسم غير مطروحة على الإطلاق في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن مستقبل المهاجم البرتغالي قد يتجه إما نحو الدوري الأمريكي أو العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية، كما سبق لـ«ريكورد» أن أشارت في وقت سابق.

ويستعد رونالدو للاحتفال بعيد ميلاده الحادي والأربعين يوم 5 فبراير، ويواصل في الوقت ذاته تقديم أرقام مميزة مع النصر هذا الموسم، بعدما سجل 18 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى خلال 22 مباراة في مختلف المسابقات، مؤكدًا استمراره في المنافسة رغم تقدمه في العمر.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

ويرى رونالدو أن النصر لا يتلق نفس الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية الثلاثة الأخرى "الهلال، وأهلي جدة، واتحاد جدة" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعاقد الهلال مع كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها يوم الإثنين 2 فبراير.

وجاءت الإضافة الوحيدة للنصر في الشتاء بالتعاقد مع اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم.

ويتبقى لكرستيانو 18 شهرا في عقده، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو).

ويستعد النصر لمواجهة اتحاد جدة مساء الجمعة المقبل، في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو النصر
نرشح لكم
ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر انفرجت الأزمة.. روبن نيفيز يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2029 رئيس الهلال: لا نفاوض فينيسيوس جونيور الرياضية: جيسوس محبط من إدارة النصر بسبب غياب التدعيمات في الشتاء شكوك حول مشاركة ثنائي الهلال أمام الأخدود بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري
أخر الأخبار
ذا صن: ساكا يستهدف العودة قبل دربي شمال لندن دقيقة | الدوري الإنجليزي
شركة EA Sports تطلق بطولة رمضان 2026 بمشاركة لاعبين من مصر 17 دقيقة | Gamers
مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) بيراميدز.. العارضة تمنع الثاني 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري – زد (0)-(0) المصري.. إهدار ضربة جزاء 35 دقيقة | الدوري المصري
جيرونا يعلن خضوع تير شتيجن لعملية جراحية 48 دقيقة | الدوري الإسباني
مانشستر يونايتد يبدأ التحرك لدعم الجبهة اليسرى 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - لعدم الالتزام بسداد المديونية.. إيقاف محترف الزمالك وثنائي الفريق 55 دقيقة | رياضات أخرى
أثليتك: جيمس رودريجز يقترب من الدوري الأمريكي 55 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522717/بسبب-رونالدو-النصر-يغلق-كل-المنافذ-المؤدية-لملعب-التدريب-أمام-الإعلاميين