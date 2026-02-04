لمواجهة شبيبة القبائل.. الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق كرة القدم في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل.

ويلعب الأهلي ضد شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتواصل الجارحي مع وليد صلاح الدين مدير الكرة لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.

ويأتي شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

كما تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا بهدف لمثله أيضا.