لمواجهة شبيبة القبائل.. الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 13:37

كتب : حسام نور الدين

محمد الجارحي - عضو مجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق كرة القدم في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل.

ويلعب الأهلي ضد شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتواصل الجارحي مع وليد صلاح الدين مدير الكرة لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب.

أخبار متعلقة:
نصار: تعاملنا مع لقاء الأهلي باحترافية كبيرة لتراكم الإنذارات.. أحمد عيد يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شبيبة القبائل ضد الأهلي والقناة الناقلة

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.

ويأتي شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

كما تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا بهدف لمثله أيضا.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل محمد الجارحي
نرشح لكم
كلود لوروا يكشف حديثه مع ماني أثناء أزمة نهائي أمم إفريقيا.. ورأيه في صلاح خلال البطولة دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شبيبة القبائل ضد الأهلي والقناة الناقلة صحيفة المنتخب: الاتحاد المغربي سيتقدم بطلب رسمي لتأجيل أمم إفريقيا للسيدات المغرب يتقدم باستئناف ضد عقوبات كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا الكاميروني عبدول ميفيري حكما لمباراة زيسكو ضد الزمالك بعد مسيرة طويلة في إيطاليا.. الاتحاد الليبي يضم أحمد بن علي أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية
أخر الأخبار
حمزة عبد الكريم يخوض أول تدريباته بشعار برشلونة 5 دقيقة | الدوري الإسباني
ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر 7 دقيقة | سعودي في الجول
الكويت تنافس على استضافة كأس آسيا 2031 أو 2035 14 دقيقة | آسيا
أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
انفرجت الأزمة.. روبن نيفيز يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2029 32 دقيقة | سعودي في الجول
فيردر بريمن يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
لمواجهة شبيبة القبائل.. الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: بالميراس يسعى لضم مهاجم ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522710/لمواجهة-شبيبة-القبائل-الجارحي-رئيسا-لبعثة-الأهلي-في-الجزائر