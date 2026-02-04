تقرير: بالميراس يسعى لضم مهاجم ولفرهامبتون

بات مستقبل الكولومبي جون أرياس مع ولفرهامبتون محل شك، بعدما أبدى النادي استعداده للاستفادة ماديًا من اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل الضغوط المالية التي يمر بها الفريق مع اقترابه من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم إغلاق سوق الانتقالات الشتوية بتعاقد ولفرهامبتون مع أنخيل جوميز وآدم أرمسترونج، إلا أن باب الرحيل لا يزال مفتوحًا في ملعب مولينيو، خاصة مع استمرار محاولات بشكتاش التركي لضم المدافع إيمانويل أجبادو، مستغلًا بقاء سوق الانتقالات في تركيا مفتوحًا.

وفي حال إتمام الصفقة، سيتجاوز إجمالي العائدات التي جناها النادي هذا الأسبوع حاجز 50 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب تقارير متطابقة، فإن صفقة جديدة قد تكون في الطريق، حيث كشف موقع "جي إي جلوبو" البرازيلي أن بالميراس تقدم بعرض قيمته 25 مليون يورو، ما يعادل نحو 21.5 مليون جنيه إسترليني، لضم أرياس، قبل أن يؤكد تقرير آخر من "تي إن تي سبورتس البرازيل" أن إدارة ولفرهامبتون وافقت بالفعل على العرض المقدم من العملاق البرازيلي.

ووفقا لبنود الاتفاق الذي انتقل بموجبه أرياس إلى وولفرهامبتون في أغسطس الماضي، فإن ناديه السابق فلومينينسي يملك حق الرد ومطابقة العرض المقدم من بالميراس، وهو ما يضع القرار النهائي في يد النادي البرازيلي.

وكان وولفرهامبتون قد تعاقد مع أرياس مقابل 14 مليون جنيه إسترليني، مع وجود إضافات قد تصل إلى 5 ملايين أخرى، ما يعني أن بيعه في الوقت الحالي سيمنح النادي ربحًا سريعًا ومهمًا، خاصة مع اقتراب تطبيق لوائح الدوري الإنجليزي للرقابة المالية على أندية التشامبيونشيب بداية من موسم 2026-2027.

وعلى الصعيد الفني، قدم أرياس مستويات أفضل منذ تولي روب إدواردز تدريب الفريق بدلًا من فيتور بيريرا، لكنه لم ينجح في ترك بصمة قوية، مكتفيًا بتسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد خلال 26 مباراة في جميع المسابقات، رغم تصنيفه كبديل محتمل لماثيوس كونيا.

ومع تدعيم الفريق بضم جوميز وأرمسترونج، وعودة جان ريكير بيلجارد من الإصابة، لم يعد وولفرهامبتون يعاني من نقص كبير في الحلول الهجومية وصناعة اللعب، وهو ما قد يسهل قرار التفريط في اللاعب.

ورغم احتمالية غضب بعض الجماهير، ترى إدارة النادي أن الاستعداد للحياة خارج البريميرليج أصبح أمرًا ضروريًا، وفي حال أتيحت فرصة لتحقيق ربح من لاعب يبلغ 28 عامًا ولم يسجل سوى أغلب مساهماته التهديفية أمام فريق من الدرجة الرابعة مثل شروزبري تاون، فإن القبول بالعرض يبدو خيارًا منطقيًا من وجهة نظر النادي.

