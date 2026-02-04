لماذا وافق ليفربول على ترك جاكيه في رين لنهاية الموسم؟

وافق ليفربول على شروط رين في صفقة التعاقد مع المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه، ليضمن ضمه بداية من الموسم المقبل، في صفقة وُصفت بأنها جاءت لأسباب مالية بالدرجة الأولى أكثر من كونها مجاملة للنادي الفرنسي.

وأعلن ليفربول رسميًا يوم 2 فبراير التوصل لاتفاق لضم جاكيه صاحب الـ18 عامًا، بعد مفاوضات طويلة شهدت اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن يحسم اللاعب قراره باختيار الفريق الأحمر على حساب تشيلسي. في المقابل، تمسك رين بعدم التخلي عن مدافعه خلال فترة الانتقالات الشتوية، واشترط تأجيل سريان الصفقة إلى يونيو 2026 بدلًا من بيعه ثم إعارته.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن قبول ليفربول بهذه الشروط يعود في الأساس إلى اعتبارات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، حيث فضّل النادي الإنجليزي تأجيل تسجيل قيمة الصفقة، المقدرة بنحو 60 مليون جنيه إسترليني، إلى حسابات الموسم المقبل، من أجل تفادي أي ضغوط مالية خلال يناير.

وأضاف التقرير أن ليفربول لم يكن يرغب في دفع أي مبالغ خلال سوق الانتقالات الشتوية، وهو ما جعل خيار الانتقال المؤجل هو الحل الأمثل.

ففي حال إتمام الصفقة في يناير ثم إعادة إعارة جاكيه إلى رين، كان النادي الفرنسي سيطالب بالحصول على جزء من قيمة الصفقة فورًا، وهو ما لم يكن ليفربول مستعدًا له.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول سبق وأن استخدموا نفس الصيغة في صفقة المدافع الشاب إيفياني ندوكوي، صاحب الـ17 عامًا، الذي سينضم إلى ليفربول الصيف المقبل قادمًا من أوستريا فيينا بعد بلوغه 18 عامًا.

ومن جانب رين، منحهم هذا الاتفاق فرصة الاستفادة من جاكيه حتى نهاية الموسم الجاري، حيث شارك اللاعب مع الفريق في مواجهة مارسيليا بكأس فرنسا مساء الثلاثاء. وفي حال انتقاله رسميًا في 2 فبراير ثم إعارته، كان سيفقد حق المشاركة بسبب إجراءات القيد، والتي تستغرق ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، ليغيب عن المباراة التي خسرها رين بثلاثية نظيفة.

وبذلك، اعتبرت الصفقة مكسبًا للطرفين، حيث ضمن رين الحصول على مقابل مالي ضخم مع الاحتفاظ باللاعب مؤقتًا، بينما نجح ليفربول في تجاوز قيود اللعب المالي النظيف بتأجيل الصفقة إلى صيف 2026.

ويبقى التساؤل مطروحًا، خاصة بعد تصريحات كريستوف دوجاري عبر إذاعة “RMC”، حين قال إن رين ربما وجد "ساذجًا" في ليفربول، في إشارة إلى دفع ما يقارب 61 مليون جنيه إسترليني مقابل لاعب في هذا العمر الصغير.

