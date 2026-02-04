بمشاركة نجوم الكرة.. انطلاق النسخة الثالثة من "Football Access Summit"

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 00:45

كتب : FilGoal

Football Access Summit

تستعد حديقة زد بالشيخ زايد لإستضافة الحدث فعاليات النسخة الثالثة من "Football Access Summit" يومي الجمعة والسبت 6 و7 فبراير 2026.

وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار "الكل بيتكلم كورة"، احتفالا بعام ملئ بالأحداث الكروية المهمة مثل بطوله الأمم الإفريقية وأيضاً بطولة كأس العالم ويحضر هذا الحدث أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

وتتميز النسخة الثالثة بحضور استثنائي لأكثر من 100 متحدث عالمي من أساطير الكرة وخبراء صناعة الرياضة، من بينهم فابيو كابيللو، رود خوليت، ستيف ماكمانامان، ينس ليمان، فيليب سينديروس، لورا جورج، فيليب تروسييه، جوزيف أنطوان بيل، أنطونيو كونسيساو، وبرونو شيرو، حفيظ دراجي، أيمن جادة، نشأت أكرم ، نور صبري، هشام الخلصي.

أخبار متعلقة:
مؤسس World Football Summit لـ في الجول: نسعى لتنظيم الحدث في مصر Ahli held by Alger to miss out on summit Police move to league summit Preview: Ahli eyeing summit in historic Gouna trip

يأتي ذلك إلى جانب نخبة من النجوم المصريين والعرب مثل هاني أبو ريدة، طاهر أبو زيد، حسام غالي، محمد فضل، أحمد حسن، عصام الحضري، وغيرهم الكثير.

ويشارك أيضًا عدد من القيادات التنفيذية في القطاع الرياضي والتجاري لتعزيز فرص التعاون بين الصناعة والقطاع الرياضي.

وتقدم القمة تجربة فريدة على مدار يومين، تجمع بين المحاضرات والجلسات النقاشية بمشاركة كبار الخبراء، ودعم الشركات الناشئة في الرياضة. كما يتضمن الحدث ورش عمل تفاعلية وملتقى توظيف مخصص للشباب يوفر أكثر من 2000 فرصة توظيف، مع فرصة لتجربة الرياضات الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن Football Access هي منصة استثنائية تهدف إلى تمكين الشباب المصري والعربي وفتح آفاق مهنية جديدة لهم في صناعة الرياضة، مع رؤية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ريادي في مجال كرة القدم.

Football Access Summit
نرشح لكم
الكشف عن لون قميص الزمالك ضد زيسكو وكيل صامويل جاندي لـ في الجول: تلقينا عرضا من الأهلي.. ولكن لا أعتقد أن الصفقة ستتم انضمام الصفقتان الجديدتان.. بيراميدز يسافر إلى نيجيريا بقائمة من 19 لاعبا كما كشف في الجول.. تقديم موعد 3 مباريات بسبب تعارض مؤجلات الدوري مع إفريقيا مؤتمر الشناوي: رصيد شبيبة القبائل لا يقلل من قوته.. ونستعد بشكل مناسب للمباراة مؤتمر توروب: لاعبو الأهلي يقضون معظم أوقاتهم في الطيران.. وحزين لإصابة زيزو موعد المران الرئيسي للأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل بعد رحلة استمرت 9 ساعات.. بعثة الزمالك تصل زامبيا لمواجهة زيسكو
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: يجب أن أدين من يقتل الأبرياء.. وهالاند أفضل مهاجم في العالم 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن لون قميص الزمالك ضد زيسكو 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
راديو ماركا: خوفا على منصبه.. رئيس إشبيلية يرفض انضمام راموس للفريق بشكل مجاني 44 دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيل صامويل جاندي لـ في الجول: تلقينا عرضا من الأهلي.. ولكن لا أعتقد أن الصفقة ستتم ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: سعيد بالعمل مع ديكو.. ولامين تحسن كثيرا ساعة | الدوري الإسباني
انضمام الصفقتان الجديدتان.. بيراميدز يسافر إلى نيجيريا بقائمة من 19 لاعبا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تكرارا للموسم الماضي.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 إمام عاشور يعتذر لـ الأهلي ويوضح سبب تخلفه عن السفر رفقة الفريق
/articles/522693/بمشاركة-نجوم-الكرة-انطلاق-النسخة-الثالثة-من-football-access-summit