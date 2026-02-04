بمشاركة نجوم الكرة.. انطلاق النسخة الثالثة من "Football Access Summit"

تستعد حديقة زد بالشيخ زايد لإستضافة الحدث فعاليات النسخة الثالثة من "Football Access Summit" يومي الجمعة والسبت 6 و7 فبراير 2026.

وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار "الكل بيتكلم كورة"، احتفالا بعام ملئ بالأحداث الكروية المهمة مثل بطوله الأمم الإفريقية وأيضاً بطولة كأس العالم ويحضر هذا الحدث أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

وتتميز النسخة الثالثة بحضور استثنائي لأكثر من 100 متحدث عالمي من أساطير الكرة وخبراء صناعة الرياضة، من بينهم فابيو كابيللو، رود خوليت، ستيف ماكمانامان، ينس ليمان، فيليب سينديروس، لورا جورج، فيليب تروسييه، جوزيف أنطوان بيل، أنطونيو كونسيساو، وبرونو شيرو، حفيظ دراجي، أيمن جادة، نشأت أكرم ، نور صبري، هشام الخلصي.

يأتي ذلك إلى جانب نخبة من النجوم المصريين والعرب مثل هاني أبو ريدة، طاهر أبو زيد، حسام غالي، محمد فضل، أحمد حسن، عصام الحضري، وغيرهم الكثير.

ويشارك أيضًا عدد من القيادات التنفيذية في القطاع الرياضي والتجاري لتعزيز فرص التعاون بين الصناعة والقطاع الرياضي.

وتقدم القمة تجربة فريدة على مدار يومين، تجمع بين المحاضرات والجلسات النقاشية بمشاركة كبار الخبراء، ودعم الشركات الناشئة في الرياضة. كما يتضمن الحدث ورش عمل تفاعلية وملتقى توظيف مخصص للشباب يوفر أكثر من 2000 فرصة توظيف، مع فرصة لتجربة الرياضات الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن Football Access هي منصة استثنائية تهدف إلى تمكين الشباب المصري والعربي وفتح آفاق مهنية جديدة لهم في صناعة الرياضة، مع رؤية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ريادي في مجال كرة القدم.