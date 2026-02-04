فرصة للثأر.. أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات

تأهل أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز أمام تشيلسي بهدف نظيف في إياب نصف النهائي الذي أقيم على ملعب الإمارات.

سجل هدف المباراة الوحيد كاي هافيرتز مهاجم أرسنال في الدقيقة 90+7.

وحقق أرسنال الفوز ذهابا بثلاثية مقابل هدفين لتشيلسي.

ولم ينجح تشيلسي في الفوز أمام أرسنال للمباراة العاشرة على التوالي في كافة البطولات.

ويعود آخر فوز لتشيلسي أمام أرسنال للدور الأول موسم 2021 - 2022 حين حقق البلوز الفوز بهدفين نظيفين.

بعدها نجح أرسنال في الفوز بـ 7 مباريات، فيما حسم التعادل 3 مباريات.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتأهل فيها أرسنال للمباراة النهائية منذ 8 أعوام.

ويرجع آخر تأهل لأرسنال للمباراة النهائية عام 2018 حين خسر أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

إجمالا وصل أرسنال إلى النهائي 8 مرات، توج باللقب مرتين 1987، و1993، وخسر اللقب 6 مرات أعوام 1968 - 1969- 1988- 2007 - 2011 - 2018

وينتظر أرسنال الفائز من مانشستر سيتي ونيوكاسل في نصف النهائي الأخر.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-0 خارج أرضه على ملعب سانت جيمس بارك.

وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 4 فبراير.

التشكيل:

أرسنال: كيبا أريزابالاجا - يوريان تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - بييرو هينكابي - ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - إيبيريتشي إيزي - نوني مادويكي - جابرييل مارتينيلي - فيكتور جيوكيريس

تشيلسي: روبرت سانشيز - مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفوه تشالوباه - جوريل هاتو - مارك كوكوريلا - مويسيس كايسيدو - أندريه سانتوس - إنزو فيرنانديز - ليام ديلاب - جواو بيدرو

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بمحاولة من تشيلسي لإدراك التعادل بعد التأخر ذهابا، ليسدد ديلاب في الدقيقة 7 من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى.

وحصل أرسنال على ركنية في الدقيقة 18 نفذها مادويكي وأبعدها دفاع تشيلسي بصعوبة.

وسدد بييرو هينكابي كرة خطيرة في الدقيقة 19 من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

واستمر التعادل حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أجرى ليام روزينيور مدرب تشيلسي، تبديلان في الدقيقة 60 بنزول إستيفاو وبالمر بدلا من ديلاب وجوريل هاتو، ليرد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بتبديلان بنزول هافيرتز وتروسار وخروج مادويكي وجيوكيريس.

ونال البديل إستيفاو بطاقة صفراء في الدقيقة 71 بعد جذب تيمبر من القميص.

ودفع مدرب تشيلسي بـ جارناتشو صاحب هدفي الذهاب في الدقيقة 75 بدلا من أندريه سانتوس.

وحصل تشيلسي على ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80 سددها بالمر لتصطدم بالحائط البشري

وطالب مارتينيلي لاعب أرسنال بضربة جزاء في الدقيقة 85 بعد تدخل مع تشالوباه، ولكن أمر الحكم باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، نجح كاي هافيرتز في إحراز هدف الفوز لأرسنال بعد انفراده بالحارس سانشيز ليمر منه ويسجل في الشباك.

واستمرت الثوان الأخيرة دون تغيير في النتيجة ليعلن الحكم نهاية المباراة بفوز أرسنال وتأهله إلى النهائي.

video:1