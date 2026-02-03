دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شبيبة القبائل ضد الأهلي والقناة الناقلة
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 22:13
كتب : FilGoal
يعود الأهلي لاستكمال مشواره في دوري أبطال إفريقيا عندما يلعب ضد شبيبة القبائل الجزائري.
وتعادل الأهلي في الدوري المصري مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ17 من المسابقة.
ويلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.
وتقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 7 فبراير الجاري.
وتُلعب المباراة في الجزائر.
وتنطلق في تمام التاسعة مساء.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.
نرشح لكم
صحيفة المنتخب: الاتحاد المغربي سيتقدم بطلب رسمي لتأجيل أمم إفريقيا للسيدات المغرب يتقدم باستئناف ضد عقوبات كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا الكاميروني عبدول ميفيري حكما لمباراة زيسكو ضد الزمالك بعد مسيرة طويلة في إيطاليا.. الاتحاد الليبي يضم أحمد بن علي أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية ترتيب الكونفدرالية - اشتعال مجموعة الزمالك والمصري.. وسيناريوهات مختلفة للتأهل ترتيب أبطال إفريقيا - تفوق الأهلي وتأهل بيراميدز.. ومفاجآت بالمركز الثاني قبل جولتين