دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شبيبة القبائل ضد الأهلي والقناة الناقلة

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 22:13

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

يعود الأهلي لاستكمال مشواره في دوري أبطال إفريقيا عندما يلعب ضد شبيبة القبائل الجزائري.

وتعادل الأهلي في الدوري المصري مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ17 من المسابقة.

ويلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 7 فبراير الجاري.

وتُلعب المباراة في الجزائر.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل
