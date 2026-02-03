انتهت في كأس الرابطة - أرسنال (1)-(0) تشيلسي

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

أرسنال - تشيلسي - هدف مارتينيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراة لإياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على ملعب الإمارات.

وفاز أرسنال في الذهاب بثلاثية مقابل هدفين في ذهاب نصف النهائي على ملعب ستامفورد بريدج.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي ونيوكاسل.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-0 خارج أرضه على ملعب سانت جيمس بارك.

وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم 4 فبراير.

-----------

نهاية المباراة بفوز أرسنال 1-0

ق 90+7: جووووول هافيرتز يسجل الهدف الأول لأرسنال بعد انفراده بالحارس سانشيز ليمر منه ويسجل في الشباك.

ق 85: مطالبات بركلة جزاء لصالح أرسنال بعد تدخل من تشالوباه واستخلاص الكرة من مارتينيلي.

ق 80: ضربة حرة لتشيلسي على حدود منطقة الجزاء سددها بالمر لتصطدم بالحائط البشري

ق 75: نزول جارناتشو صاحب هدفي مباراة الذهاب لتشيلسي بدلا من أندريه سانتوس.

ق 71: بطاقة صفراء لإستيفاو بعد تدخل قوي ضد تيمبر.

ق 69: تبديلان لأرسنال بنزول هافيرتز وتروسار وخروج مادويكي وجيوكيريس.

ق 60: تبديلان لتشيلسي بنزول إستيفاو وبالمر بدلا من ديلاب وجوريل هاتو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 19: تسديدة خطيرة لأرسنال عن طريق بييرو هينكابي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

ق 18: ركنية لصالح أرسنال نفذها مادويكي أبعدها دفاع تشيلسي بصعوبة.

ق 7: تسديدة عن طريق ليام ديلاب لاعب تشيلسي من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى.

بداية المباراة

أرسنال تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزية
