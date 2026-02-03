التشكيل - كيبا أساسي وغياب ساكا مع أرسنال.. وصاحب هدفي الذهاب بديل لتشيلسي

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 21:13

كتب : FilGoal

أرسنال - تشيلسي - هدف مارتينيلي

يستضيف أرسنال منافسه تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على ملعب الإمارات.

وفاز أرسنال في الذهاب بثلاثية مقابل هدفين في ذهاب نصف النهائي على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل ثلاثية أرسنال بن وايت، وجيوكيريس، وزوبيمندي، فيما سجل ثنائية تشيلسي جارناتشو.

ويغيب بوكايو ساكا عن تشكيل أرسنال بسبب الإصابة، فيما يتواجد جارناتشو بديل للبلوز رغم إحرازه هدفين في الذهاب.

ويبدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: يوريان تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - بييرو هينكابي

الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي

وسط الهجوم: إيبيريتشي إيزي - نوني مادويكي - جابرييل مارتينيلي

الهجوم: فيكتور جيوكيريس

وعلى مقاعد البدلاء: ديفيد رايا - موسكيرا - بن وايت - جابريل جيسوس - نورجارد - تروسارد - كاي هافيرتز - كالافيوري - ميلز لويس سكيلي

فيما يبدأ ليام روزينيور المدير الفني لتشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفوه تشالوباه - جوريل هاتو - مارك كوكوريلا

الوسط: مويسيس كايسيدو - أندريه سانتوس - إنزو فيرنانديز

الهجوم: ليام ديلاب - جواو بيدرو

وعلى دكة البدلاء يتواجد: تيدي شارمان لو - جوش أتشيمبونج - بينوا بادياشيلي - ستيف هولاند. - كول بالمر - إستيفاو - أليخاندرو جارناتشو - مارك جويو - شومايرا مهيوكا

ويلتقي الفائز من مجموع المباراتين أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي ونيوكاسل.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-0 خارج أرضه على ملعب سانت جيمس بارك.

وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم 4 فبراير.

أرسنال تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزية
