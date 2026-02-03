رومانو: برناردو سيلفا يرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم

كشف فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، عن مستقبل برناردو سيلفا قائد فريق مانشستر سيتي.

وكتب رومانو عبر حسابه على فيسبوك "من المرجح أن يغادر مانشستر سيتي كلاعب حر في نهاية الموسم."

وفي أغسطس 2026، مدد برناردو سيلفا عقده مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026.

جاء ذلك رغم سعي 3 أندية وقتها، باريس سان جيرمان وبرشلونة والهلال السعودي في التعاقد مع برناردو.

برناردو سبق له اللعب في الدوري الفرنسي من قبل مع موناكو وأسهم في تتويجه باللقب قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي.

وارتدى سيلفا صاحب الـ31 عاما، شارة القيادة رسميا هذا الموسم بعد رحيل كيفين دي بروين، وكايل ووكر.

وشارك برناردو هذا الموسم في 33 مباراة سجل هدفا وحيدا، وصنع 5 أهداف.

وتوج برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي بـ 6 ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، ولقبين لكأس إنجلترا، و4 ألقاب لكأس الرابطة، و3 ألقاب لدرع المجتمع.

إجمالا لعب برناردو سيلفا 440 مباراة مع مانشستر سيتي سجل خلالهم 73 هدفا، وصنع 78.

مانشستر سيتي برناردو سيلفا
